https://ria.ru/20201104/golosovanie-1583086557.html

Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования

Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования

Действующий президент США Дональд Трамп может оспорить результаты голосования на выборах президента многими способами, хотя кандидат от Демократической партии... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:45

2020-11-04T23:45

2020-11-04T23:52

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп может оспорить результаты голосования на выборах президента многими способами, хотя кандидат от Демократической партии Джо Байден имеет высокие шансы на победу, сообщила РИА Новости активистка в области экологии и социальной справедливости, кандидат от партии зеленых на выборах в сенат Мэделин Хоффман."(Победа Байдена - ред.),определенно, все еще возможна, если бы речь шла только о цифрах. Тем не менее существует так много неопределенностей и так много способов, которыми Трамп может оспорить результаты, если цифры будут в пользу Байдена", - заявила Хоффман.Она отметила, что жителей США предупреждали, что полагаться на ранние результаты выборов не стоит."Я думаю, что мы, возможно, никогда не узнаем, каковы были реальные цифры или где было несоответствие реальным цифрам. Мы знаем, что ни один из кандидатов не собирается уступать слишком рано", - сказала Хоффман.По словам Хоффман, цель поспешного утверждения выдвинутой Трампом Эми Кони Барретт судьей Верховного суда заключается в том, чтобы склонить Верховный суд на сторону Трампа в случае оспаривания результатов выборов."Трамп и республиканцы хотели попытаться гарантировать, что, если администрация Трампа подаст судебный иск из-за результатов, Верховный суд США вынесет решение в его пользу", - считает Хоффман.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Демократы называли утверждение Барретт незадолго до выборов "нелегитимным", хотя оно не является незаконным. По утверждению демократов, нельзя назначать судью, когда выдвигающий ее президент и утверждающий сенат должны переизбираться всего через неделю после ее утверждения. Республиканцы, которые сами отказались рассматривать кандидатуру судьи на последнем году президентства Барака Обамы, эту аргументацию отвергли и воспользовались большинством в сенате, чтобы утвердить уже третьего назначенца Трампа в Верховном суде. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/ssha-vybory-1583077964.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире