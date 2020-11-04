https://ria.ru/20201104/golosovanie-1583084550.html

Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Пенсильвании

Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Пенсильвании

Предвыборный штаб Дональда Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штате Пенсильвания, сообщил замглавы штаба Джастин Кларк. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:26

2020-11-04T23:26

2020-11-05T00:05

выборы президента сша — 2020

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штате Пенсильвания, сообщил замглавы штаба Джастин Кларк."Мы подаем в суд, чтобы помешать работникам выборов — демократам прятать подсчет бюллетеней и их обработку от наших республиканских наблюдателей на участках", — указано в его заявлении.По словам Кларка, "в Филадельфии и других местах" наблюдателей от республиканцев не подпускали ближе чем на 7,5 метра к месту подсчета, что не позволяло им выполнять свою работу.Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.Ранее аналогичные иски были поданы в Мичигане и Висконсине.Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в Мичигане и Неваде и, по прогнозам, побеждает в Висконсине. Если эта ситуация сохранится, он, вероятнее всего, будет избран президентом США с минимально возможными 270 голосами выборщиков.

https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире