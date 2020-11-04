Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Пенсильвании
23:26 04.11.2020 (обновлено: 00:05 05.11.2020)
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штате Пенсильвания, сообщил замглавы штаба Джастин Кларк.
"Мы подаем в суд, чтобы помешать работникам выборов — демократам прятать подсчет бюллетеней и их обработку от наших республиканских наблюдателей на участках", — указано в его заявлении.
По словам Кларка, "в Филадельфии и других местах" наблюдателей от республиканцев не подпускали ближе чем на 7,5 метра к месту подсчета, что не позволяло им выполнять свою работу.
"Мы также подаем в суд с требованием временно приостановить подсчет, пока не будет разумной транспарентности и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и по закону", — заявил Кларк.
Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.
Ранее аналогичные иски были поданы в Мичигане и Висконсине.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в Мичигане и Неваде и, по прогнозам, побеждает в Висконсине. Если эта ситуация сохранится, он, вероятнее всего, будет избран президентом США с минимально возможными 270 голосами выборщиков.
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