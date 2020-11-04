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Выборы президента США — 2020
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Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Пенсильвании
Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Пенсильвании
Предвыборный штаб Дональда Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штате Пенсильвания, сообщил замглавы штаба Джастин Кларк. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:26
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штате Пенсильвания, сообщил замглавы штаба Джастин Кларк."Мы подаем в суд, чтобы помешать работникам выборов — демократам прятать подсчет бюллетеней и их обработку от наших республиканских наблюдателей на участках", — указано в его заявлении.По словам Кларка, "в Филадельфии и других местах" наблюдателей от республиканцев не подпускали ближе чем на 7,5 метра к месту подсчета, что не позволяло им выполнять свою работу.Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.Ранее аналогичные иски были поданы в Мичигане и Висконсине.Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в Мичигане и Неваде и, по прогнозам, побеждает в Висконсине. Если эта ситуация сохранится, он, вероятнее всего, будет избран президентом США с минимально возможными 270 голосами выборщиков.
https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html
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дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире

Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Пенсильвании

23:26 04.11.2020 (обновлено: 00:05 05.11.2020)
 
© REUTERS / Bing GuanПодсчет голосов на выборах президента США
Подсчет голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Bing Guan
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штате Пенсильвания, сообщил замглавы штаба Джастин Кларк.
"Мы подаем в суд, чтобы помешать работникам выборов — демократам прятать подсчет бюллетеней и их обработку от наших республиканских наблюдателей на участках", — указано в его заявлении.
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 10:17Выборы президента США — 2020
Как проходят выборы в США
По словам Кларка, "в Филадельфии и других местах" наблюдателей от республиканцев не подпускали ближе чем на 7,5 метра к месту подсчета, что не позволяло им выполнять свою работу.

"Мы также подаем в суд с требованием временно приостановить подсчет, пока не будет разумной транспарентности и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и по закону", — заявил Кларк.

Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.
Ранее аналогичные иски были поданы в Мичигане и Висконсине.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в Мичигане и Неваде и, по прогнозам, побеждает в Висконсине. Если эта ситуация сохранится, он, вероятнее всего, будет избран президентом США с минимально возможными 270 голосами выборщиков.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
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