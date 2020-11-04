https://ria.ru/20201104/golosovanie-1583078277.html

В ЦИК назвали голосование по почте "ахиллесовой пятой" выборов в США

В ЦИК назвали голосование по почте "ахиллесовой пятой" выборов в США

Сложно обеспечить прозрачность и полное признание результатов голосования по почте, сказал РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, назвав такое РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:12

2020-11-04T22:12

2020-11-04T23:53

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сложно обеспечить прозрачность и полное признание результатов голосования по почте, сказал РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, назвав такое голосование "ахиллесовой пятой".В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов."В США активно применено голосование по почте, про которое большинство из тех, кто сейчас оценивает процесс, говорят, как о непрозрачном и сомнительном. Так "проголосовали "миллионы людей, которые во многом, теперь уже очевидно, решают исход избирательной кампании. Для меня не понятно, каким образом удается избежать двойного и тройного голосования", - сказал Булаев РИА Новости.Он напомнил, что СМИ сообщали о случаях, когда голосовали давно умершие люди и те, кто не имеет права голоса."Мы в ЦИК не поддерживали применение в России голосования по почте, (хоть закон и предусматривает такую возможность) потому что обеспечить его прозрачность и признание результатов всеми участниками сложно. Это такая ахиллесова пята: всегда можно сказать, что оно кому-то обеспечило победу или кто-то проиграл из-за того, что оно было", добавил Булаев.По его словам, в Центризбиркоме предпочитают, чтобы избиратель всё-таки голосовал в присутствии комиссии."А если он не пришел на участок, как при использовании системы электронного дистанционного голосования, которую мы сейчас тестируем, то мы гарантируем, что у этого избирателя во всех случаях только один голос. И гарантирует это применение технологии "мобильный избиратель", которая фиксирует нахождение избирателя в течение избирательного процесса и позволяет проголосовать на любом участке в стране , но только на одном или воспользоваться дистанционным электронным голосованием", - подчеркнул зампредседателя ЦИК.Булаев пояснил, что сроки ввода в ГАС "Выборы" результатов голосования на участках составляют в России максимум восемь часов."У них кандидаты называют и неделю. Конечно, в таком случае объявленный результат будет у всех вызывать сомнения, потому что непонятно, что происходит в течение этого времени, тем более ,если отсутствуют наблюдатели. Эти проблемы и сами американцы, в том числе два основных кандидата, называют как очень важные, чтобы доверять результату голосования" , - сказал он.Заместитель председателя ЦИК отметил, что объявление победителей до подведения итогов ему также видится "не совсем корректным". Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай булаев, цик рф, сша, в мире