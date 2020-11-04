https://ria.ru/20201104/golosovanie-1582901884.html

В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция

В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция

В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

джо байден

сша

выборы

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В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени.В США состоялись выборы главы государтсва. Основными соперниками по президентской гонке были кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, джо байден, сша, выборы