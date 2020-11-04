https://ria.ru/20201104/golosovanie-1582901884.html
В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:53
2020-11-04T02:53
2020-11-04T02:54
дональд трамп
джо байден
сша
выборы
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В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени.В США состоялись выборы главы государтсва. Основными соперниками по президентской гонке были кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Избирательные участки закрываются в Вашингтоне
LIVE: Избирательные участки закрываются в Вашингтоне
2020-11-04T02:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, джо байден, сша, выборы