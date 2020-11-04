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В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени. РИА Новости, 04.11.2020
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джо байден
сша
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В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени.В США состоялись выборы главы государтсва. Основными соперниками по президентской гонке были кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Избирательные участки закрываются в Вашингтоне
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видео, дональд трамп, джо байден, сша, выборы
В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени.
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В Вашингтоне закрываются избирательные участки. Прямая трансляция

02:53 04.11.2020 (обновлено: 02:54 04.11.2020)
 
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В Вашингтоне прекращают работу избирательные участки на президентских выборах. Последней закроется Аляска — это произойдет в 9:00 по московскому времени.
В США состоялись выборы главы государтсва. Основными соперниками по президентской гонке были кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВыборы
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
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08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
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08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
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08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
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08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
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