https://ria.ru/20201104/golosa-1583056426.html

Губернатор Пенсильвании рассказал о подсчете голосов на выборах

Губернатор Пенсильвании рассказал о подсчете голосов на выборах

Губернатор Пенсильвании Том Вулф предупредил, что подсчет голосов на прошедших выборах может не завершиться в среду, пообещал, что главное, - подсчитать каждый... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:42

2020-11-04T18:42

2020-11-04T19:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583026661_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_0444b745a1514823928b393f62e0a7c3.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Губернатор Пенсильвании Том Вулф предупредил, что подсчет голосов на прошедших выборах может не завершиться в среду, пообещал, что главное, - подсчитать каждый голос."Мы, может, не узнаем результатов даже сегодня, но главное, чтобы они были верными", - сказал Вулф на пресс-конференции. Он подчеркнул, что сделает все, что "в его силах, чтобы результаты были честными, каждый голос был подсчитан".По информации властей штата, к настоящему времени подсчитаны около 50% полученных по почте бюллетеней, но миллионы бюллетеней еще не обработаны.Вулф подчеркнул, что будет защищать голоса избирателей штата от любых попыток подавить их.Пенсильвания – один из ключевых штатов на нынешних выборах и может стать решающим для победы действующего президента Трампа или демократа Джо Байдена. Пенсильвания, где проживает 12,8 миллионов человек, принесет победителю 20 голосов выборщиков. Трамп еще накануне вечером заявил, что выигрывает в Пенсильвании, хотя подсчет голосов в штате продолжается.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

пенсильвания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире