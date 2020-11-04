https://ria.ru/20201104/gaynutdin-1583058827.html

Муфтий Гайнутдин сравнил межконфессиональную ситуацию в России и Франции

Муфтий Гайнутдин сравнил межконфессиональную ситуацию в России и Франции

В России, в отличие от Франции, нет таких проблем с терпимостью и взаимным уважением традиционных религий - мусульмане и их духовные лидеры являются коренными... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:58

2020-11-04T18:58

2020-11-04T18:58

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

равиль гайнутдин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_0:132:2560:1572_1400x0_80_0_0_4f24f69fdb25c9c63f4107c96478a3b8.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В России, в отличие от Франции, нет таких проблем с терпимостью и взаимным уважением традиционных религий - мусульмане и их духовные лидеры являются коренными жителями и патриотами, они включены в российское общество, заявил председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин."По сравнению с Францией, положение в нашей стране, хвала Господу, на порядок благополучнее - нет проблем адаптации, интеграции в общество у мусульман. Мусульмане России - они коренные народы, исконно живут на земле своих предков", - сказал Гайнутдин в ходе встречи в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина с лидерами традиционных религий.По его словам, "нет проблем" также и с исламскими проповедниками и имамами в российских мечетях. "Все они не мигранты, а наши соотечественники, они любят свою страну, они патриоты страны, они умеют дружить со своими соседями, умеют взаимодействовать с другими религиями и вести диалог и сотрудничество во благо всех наших народов", - подчеркнул муфтий.Он заявил, что гордится тем, что российские мусульмане на фоне "непростых дней" в западных странах и возле границ России "проявляют терпимость и показывают пример другим народам и религиям, как необходимо уважать друг друга, взаимодействовать и сотрудничать во имя будущего - будущего наших детей и внуков".

https://ria.ru/20201104/patriarkh-1583057544.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин