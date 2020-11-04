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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/gaynutdin-1583058827.html
Муфтий Гайнутдин сравнил межконфессиональную ситуацию в России и Франции
Муфтий Гайнутдин сравнил межконфессиональную ситуацию в России и Франции
В России, в отличие от Франции, нет таких проблем с терпимостью и взаимным уважением традиционных религий - мусульмане и их духовные лидеры являются коренными... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:58
2020-11-04T18:58
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В России, в отличие от Франции, нет таких проблем с терпимостью и взаимным уважением традиционных религий - мусульмане и их духовные лидеры являются коренными жителями и патриотами, они включены в российское общество, заявил председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин."По сравнению с Францией, положение в нашей стране, хвала Господу, на порядок благополучнее - нет проблем адаптации, интеграции в общество у мусульман. Мусульмане России - они коренные народы, исконно живут на земле своих предков", - сказал Гайнутдин в ходе встречи в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина с лидерами традиционных религий.По его словам, "нет проблем" также и с исламскими проповедниками и имамами в российских мечетях. "Все они не мигранты, а наши соотечественники, они любят свою страну, они патриоты страны, они умеют дружить со своими соседями, умеют взаимодействовать с другими религиями и вести диалог и сотрудничество во благо всех наших народов", - подчеркнул муфтий.Он заявил, что гордится тем, что российские мусульмане на фоне "непростых дней" в западных странах и возле границ России "проявляют терпимость и показывают пример другим народам и религиям, как необходимо уважать друг друга, взаимодействовать и сотрудничать во имя будущего - будущего наших детей и внуков".
https://ria.ru/20201104/patriarkh-1583057544.html
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новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин

Муфтий Гайнутдин сравнил межконфессиональную ситуацию в России и Франции

18:58 04.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В России, в отличие от Франции, нет таких проблем с терпимостью и взаимным уважением традиционных религий - мусульмане и их духовные лидеры являются коренными жителями и патриотами, они включены в российское общество, заявил председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.
"По сравнению с Францией, положение в нашей стране, хвала Господу, на порядок благополучнее - нет проблем адаптации, интеграции в общество у мусульман. Мусульмане России - они коренные народы, исконно живут на земле своих предков", - сказал Гайнутдин в ходе встречи в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина с лидерами традиционных религий.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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По его словам, "нет проблем" также и с исламскими проповедниками и имамами в российских мечетях. "Все они не мигранты, а наши соотечественники, они любят свою страну, они патриоты страны, они умеют дружить со своими соседями, умеют взаимодействовать с другими религиями и вести диалог и сотрудничество во благо всех наших народов", - подчеркнул муфтий.
Он заявил, что гордится тем, что российские мусульмане на фоне "непростых дней" в западных странах и возле границ России "проявляют терпимость и показывают пример другим народам и религиям, как необходимо уважать друг друга, взаимодействовать и сотрудничать во имя будущего - будущего наших детей и внуков".
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРавиль Гайнутдин
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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