https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583050290.html

Франция заявила о приоритете сохранения отношений с США после выборов

Франция заявила о приоритете сохранения отношений с США после выборов

Отношения с США были и останутся приоритетом для Франции и европейцев, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:53

2020-11-04T17:53

2020-11-04T17:53

выборы президента сша — 2020

франция

сша

братислава

в мире

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ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости. Отношения с США были и останутся приоритетом для Франции и европейцев, заявил представитель французского МИД.Представитель ведомства напомнил о словах министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана на форуме GLOBSEC в Братиславе, который говорил о "решимости продолжить усилия для укрепления потенциала и действий европейцев, что является условием для крепких и длительных трансатлантических отношений".В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, сша, братислава, в мире