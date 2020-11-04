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Работы по консервации фонтанов на зиму завершены в Москве
Работы по консервации фонтанов на зиму завершены в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве завершили работы по консервации фонтанов на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:31
2020-11-05T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве завершили работы по консервации фонтанов на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он напомнил, что в этом году по решению мэра из-за теплой погоды сезон работы фонтанов был продлен до 10 октября. После этого специалисты отключили фонтаны и начали подготовку к зиме."Консервация включает целый комплекс работ: вначале из системы сливают воду, затем с помощью специальных средств тщательно промывают чаши и скульптуры фонтанов. После этого трубопроводы продувают, чтобы удалить оставшуюся воду, прочищают фильтры, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы", - рассказал Бирюков. Он отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зиму специальными конструкциями.На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.Бирюков подчеркнул, что после консервации объектов начинается подготовка оборудования к новому сезону. "Всю зиму идут профилактические работы в подземных коллекторах и насосных станциях фонтанов. Специалисты ремонтируют вышедшие из строя элементы инженерного оборудования, обновляют при необходимости облицовку чаш и парапетов", - добавил он.Заммэра добавил, что перед открытием фонтанов проводится специальная подготовка. Их вновь промывают специальным раствором, проверяют работу всех систем. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней. Сейчас в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Работы по консервации фонтанов на зиму завершены в Москве

09:31 04.11.2020 (обновлено: 13:33 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонсервация фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
Консервация фонтана Золотой колос на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве завершили работы по консервации фонтанов на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что в этом году по решению мэра из-за теплой погоды сезон работы фонтанов был продлен до 10 октября. После этого специалисты отключили фонтаны и начали подготовку к зиме.
"Консервация включает целый комплекс работ: вначале из системы сливают воду, затем с помощью специальных средств тщательно промывают чаши и скульптуры фонтанов. После этого трубопроводы продувают, чтобы удалить оставшуюся воду, прочищают фильтры, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы", - рассказал Бирюков. Он отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зиму специальными конструкциями.
На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.
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Бирюков подчеркнул, что после консервации объектов начинается подготовка оборудования к новому сезону. "Всю зиму идут профилактические работы в подземных коллекторах и насосных станциях фонтанов. Специалисты ремонтируют вышедшие из строя элементы инженерного оборудования, обновляют при необходимости облицовку чаш и парапетов", - добавил он.
Заммэра добавил, что перед открытием фонтанов проводится специальная подготовка. Их вновь промывают специальным раствором, проверяют работу всех систем. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней. Сейчас в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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