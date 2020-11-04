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Работы по консервации фонтанов на зиму завершены в Москве

Работы по консервации фонтанов на зиму завершены в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве завершили работы по консервации фонтанов на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:31

2020-11-04T09:31

2020-11-05T13:33

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве завершили работы по консервации фонтанов на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он напомнил, что в этом году по решению мэра из-за теплой погоды сезон работы фонтанов был продлен до 10 октября. После этого специалисты отключили фонтаны и начали подготовку к зиме."Консервация включает целый комплекс работ: вначале из системы сливают воду, затем с помощью специальных средств тщательно промывают чаши и скульптуры фонтанов. После этого трубопроводы продувают, чтобы удалить оставшуюся воду, прочищают фильтры, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы", - рассказал Бирюков. Он отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зиму специальными конструкциями.На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.Бирюков подчеркнул, что после консервации объектов начинается подготовка оборудования к новому сезону. "Всю зиму идут профилактические работы в подземных коллекторах и насосных станциях фонтанов. Специалисты ремонтируют вышедшие из строя элементы инженерного оборудования, обновляют при необходимости облицовку чаш и парапетов", - добавил он.Заммэра добавил, что перед открытием фонтанов проводится специальная подготовка. Их вновь промывают специальным раствором, проверяют работу всех систем. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней. Сейчас в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва