Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"

Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"

Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер в беседе с журналистом из британской версии журнала GQ объяснил, почему выбрал Билли Айлиш исполнительницей главной песни в... РИА Новости, 04.11.2020

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер в беседе с журналистом из британской версии журнала GQ объяснил, почему выбрал Билли Айлиш исполнительницей главной песни в 25-м фильме бондианы "Не время умирать". Циммер, который впервые создавал саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде, рассказал, что с песней "No time to die" Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О’Коннелла ознакомился случайно, когда прослушивал работы других музыкантов. Билли Айлиш и ее брат оперативно прибыли в Великобританию и посмотрели шпионский боевик с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Уже на следующий день вместе с Циммером они доработали песню, добавив в нее небольшие штрихи: оркестр и партию на гитаре. По мнению Ханса Циммера, он принял тогда правильное решение, выбрав композицию "No time to die" главной. Композитор считает, что она продолжает традиции бондианы и при этом имеет "свой собственный стиль".Билли Айлиш выпустила "No time to die" в феврале этого года. В том же месяце она впервые исполнила ее вживую в Лондоне на церемонии BRIT Awards. Песня также возглавила хит-парады UK Singles Chart и Irish Singles Chart.

великобритания

