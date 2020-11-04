Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201104/eilish-1582846151.html
Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"
Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"
Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер в беседе с журналистом из британской версии журнала GQ объяснил, почему выбрал Билли Айлиш исполнительницей главной песни в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:26
2020-11-04T00:30
билли айлиш
музыка
новости культуры
джеймс бонд
великобритания
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920164_0:0:2245:1263_1400x0_80_0_0_6a9390087406f7c7c9fab830c31cd141.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер в беседе с журналистом из британской версии журнала GQ объяснил, почему выбрал Билли Айлиш исполнительницей главной песни в 25-м фильме бондианы "Не время умирать". Циммер, который впервые создавал саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде, рассказал, что с песней "No time to die" Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О’Коннелла ознакомился случайно, когда прослушивал работы других музыкантов. Билли Айлиш и ее брат оперативно прибыли в Великобританию и посмотрели шпионский боевик с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Уже на следующий день вместе с Циммером они доработали песню, добавив в нее небольшие штрихи: оркестр и партию на гитаре. По мнению Ханса Циммера, он принял тогда правильное решение, выбрав композицию "No time to die" главной. Композитор считает, что она продолжает традиции бондианы и при этом имеет "свой собственный стиль".Билли Айлиш выпустила "No time to die" в феврале этого года. В том же месяце она впервые исполнила ее вживую в Лондоне на церемонии BRIT Awards. Песня также возглавила хит-парады UK Singles Chart и Irish Singles Chart.
https://ria.ru/20201002/eilish-1578095834.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920164_161:0:2228:1550_1400x0_80_0_0_48f0a58df5d26620e726acdd56734783.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билли айлиш, музыка, новости культуры, джеймс бонд, великобритания

Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"

00:26 04.11.2020 (обновлено: 00:30 04.11.2020)
 
© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, США
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер в беседе с журналистом из британской версии журнала GQ объяснил, почему выбрал Билли Айлиш исполнительницей главной песни в 25-м фильме бондианы "Не время умирать".
Циммер, который впервые создавал саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде, рассказал, что с песней "No time to die" Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О’Коннелла ознакомился случайно, когда прослушивал работы других музыкантов.

"Создатели картины почему-то хотели, чтобы я присоединился к выбору главного трека, – вспоминал Циммер. – В процессе прослушивания музыкантов я наткнулся на маленькую, скудно спродюсированную, но очень личную песню Билли. Я просто сказал: "Вот и все". После чего остальные возмутились: "Но это не совсем правильно. Это не хорошо". Тогда я пояснил: "Нет-нет, вы ошибаетесь, они с Финнеасом еще не смотрели фильм. Они не знают, о чем пишут. Посадите их в самолет и привезите сюда".

Билли Айлиш и ее брат оперативно прибыли в Великобританию и посмотрели шпионский боевик с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Уже на следующий день вместе с Циммером они доработали песню, добавив в нее небольшие штрихи: оркестр и партию на гитаре.
По мнению Ханса Циммера, он принял тогда правильное решение, выбрав композицию "No time to die" главной. Композитор считает, что она продолжает традиции бондианы и при этом имеет "свой собственный стиль".
Билли Айлиш выпустила "No time to die" в феврале этого года. В том же месяце она впервые исполнила ее вживую в Лондоне на церемонии BRIT Awards. Песня также возглавила хит-парады UK Singles Chart и Irish Singles Chart.
Billie Eilish - No Time To Die - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 11:45Шоубиз
За первые часы клип Айлиш о Бонде набрал больше трех миллионов просмотров
 
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыДжеймс БондВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него победу
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
08:10Fox News: демократы побеждают республиканцев на выборах в сенат в Аризоне
Лента новостейМолния