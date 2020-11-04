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Адвокат Трампа заявил о массовых нарушениях на выборах
Адвокат Трампа заявил о массовых нарушениях на выборах
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том. что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:16
2020-11-04T22:16
2020-11-04T22:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
филадельфия
сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том. что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах.Ранее Трамп заявил, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, несмотря на обратные заявления местных властей.Трамп пока лидирует в Филадельфии с 53,4% голосов против 45,4% у демократа Джо Байдена, однако в этом штате подсчитано лишь 64% голосов. Трампу необходимо выиграть Пенсильванию, чтобы сохранить шансы на переизбрание, но Байдену это не обязательно, если он удержит свое нынешнее лидерство в Висконсине, Мичигане и Неваде.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, филадельфия, сша, в мире