https://ria.ru/20201104/dzhuliani-1583078823.html

Адвокат Трампа заявил о массовых нарушениях на выборах

Адвокат Трампа заявил о массовых нарушениях на выборах

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том. что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:16

2020-11-04T22:16

2020-11-04T22:28

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

филадельфия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том. что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах.Ранее Трамп заявил, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, несмотря на обратные заявления местных властей.Трамп пока лидирует в Филадельфии с 53,4% голосов против 45,4% у демократа Джо Байдена, однако в этом штате подсчитано лишь 64% голосов. Трампу необходимо выиграть Пенсильванию, чтобы сохранить шансы на переизбрание, но Байдену это не обязательно, если он удержит свое нынешнее лидерство в Висконсине, Мичигане и Неваде.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

филадельфия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, филадельфия, сша, в мире