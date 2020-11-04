https://ria.ru/20201104/dopros-1583015348.html

В Армении рассказали подробности допроса плененного в Карабахе сирийца

В Армении рассказали подробности допроса плененного в Карабахе сирийца

Генпрокуратура Армении заявила, что на допросе пленный наемник раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:43

2020-11-04T13:43

2020-11-04T13:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

генеральная прокуратура рф

сергей нарышкин

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Армении заявила, что на допросе пленный наемник раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах.По данным ГП, плененный в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи рассказал, что близ КПП Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе из сотен потенциальных наемников были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали заплатить 2 тысячи долларов в месяц.По его словам, добавили в ГП, оттуда с пересадкой на турецких и азербайджанских гражданских самолетах они были доставлены в гражданский аэропорт в Азербайджане, где их встретили военные в форме турецкой армии и военнослужащие ВС Азербайджана, перевезли в несколько воинских частей, где выдали форму и оружие.Аль-Хаджи сообщил, добавили в Генпрокуратуре Армении, что в воинской части были еще 500 сирийских арабов, прибывших воевать за деньги, а также турецкие и азербайджанские солдаты. В сообщении отмечается, что сириец был ранен во время отражения атаки наемников на одно из сел Карабаха.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), генеральная прокуратура рф, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, сша, в мире