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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201104/dopros-1583015348.html
В Армении рассказали подробности допроса плененного в Карабахе сирийца
В Армении рассказали подробности допроса плененного в Карабахе сирийца
Генпрокуратура Армении заявила, что на допросе пленный наемник раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:43
2020-11-04T13:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
генеральная прокуратура рф
сергей нарышкин
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Армении заявила, что на допросе пленный наемник раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах.По данным ГП, плененный в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи рассказал, что близ КПП Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе из сотен потенциальных наемников были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали заплатить 2 тысячи долларов в месяц.По его словам, добавили в ГП, оттуда с пересадкой на турецких и азербайджанских гражданских самолетах они были доставлены в гражданский аэропорт в Азербайджане, где их встретили военные в форме турецкой армии и военнослужащие ВС Азербайджана, перевезли в несколько воинских частей, где выдали форму и оружие.Аль-Хаджи сообщил, добавили в Генпрокуратуре Армении, что в воинской части были еще 500 сирийских арабов, прибывших воевать за деньги, а также турецкие и азербайджанские солдаты. В сообщении отмечается, что сириец был ранен во время отражения атаки наемников на одно из сел Карабаха.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
нагорно-карабахская республика
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обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), генеральная прокуратура рф, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

В Армении рассказали подробности допроса плененного в Карабахе сирийца

13:43 04.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Гадрут
Город Гадрут - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Армении заявила, что на допросе пленный наемник раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах.
По данным ГП, плененный в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи рассказал, что близ КПП Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе из сотен потенциальных наемников были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали заплатить 2 тысячи долларов в месяц.
"Затем окончательно завербованные 500 новобранцев беспрепятственно, без проверки турецкими правоохранителями документов прошли через КПП на границе Сирии и Турции, сели в автобусы и в сопровождении турецких военных отправились в один из гражданских аэропортов Турции", - приводит генпрокуратура слова пленного.
По его словам, добавили в ГП, оттуда с пересадкой на турецких и азербайджанских гражданских самолетах они были доставлены в гражданский аэропорт в Азербайджане, где их встретили военные в форме турецкой армии и военнослужащие ВС Азербайджана, перевезли в несколько воинских частей, где выдали форму и оружие.
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Аль-Хаджи сообщил, добавили в Генпрокуратуре Армении, что в воинской части были еще 500 сирийских арабов, прибывших воевать за деньги, а также турецкие и азербайджанские солдаты. В сообщении отмечается, что сириец был ранен во время отражения атаки наемников на одно из сел Карабаха.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Генеральная прокуратура РФСергей НарышкинНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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