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В ЛНР опровергли сообщения о согласовании новых участков разведения сил
В ЛНР опровергли сообщения о согласовании новых участков разведения сил
Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "фейком" сообщения Киева о... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:28
2020-11-04T20:28
родион мирошник
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "фейком" сообщения Киева о согласовании новых участков разведения сил и средств в Донбассе на прошедшем заседании контактной группы.Ранее в среду и. о. командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак заявил, что контактная группа по Донбассу договорилась о новых участках разведения сил и средств, ими станут Григоровка и Петровка в Донецкой области, а также Славяносербск и Нижнетеплое в Луганской области."Появилась "новость о разведении" ровно в тот день, когда Киев должен предоставить, но все еще не предоставил, свою версию дорожной карты по выполнению минских соглашений. Вместо своей дорожной карты Киев решил вбросить фейк о договоренности по разведению сил и средств", - заявил Мирошник РИА Новости.Собеседник агентства уточнил, что заседание контактной группы по Донбассу было неделю назад, и на нем данная тема не обсуждалась. По словам представителя ЛНР, вопрос об участках разведения сил и средств обсуждался в последний раз около трех месяцев назад, однако оказался заблокирован действиями украинского парламента, "принявшего нормативно-правовой акт в нарушение минских соглашений"."Вопрос о согласовании новых участков разведения сил и средств внесен одним из пунктов в проект дорожной карты по выполнению минских соглашений, который должен быть согласован в трехсторонней контактной группе, а потом принят в виде постановления Верховной рады Украины как подтверждение ее приверженности минским соглашениям. Без такого подтверждения со стороны Украины своей приверженности минским соглашениям никаких договоренностей нет, и вряд ли они возможны в ближайшее время", - пояснил Мирошник.
https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html
донбасс
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родион мирошник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР опровергли сообщения о согласовании новых участков разведения сил

20:28 04.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "фейком" сообщения Киева о согласовании новых участков разведения сил и средств в Донбассе на прошедшем заседании контактной группы.
Ранее в среду и. о. командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак заявил, что контактная группа по Донбассу договорилась о новых участках разведения сил и средств, ими станут Григоровка и Петровка в Донецкой области, а также Славяносербск и Нижнетеплое в Луганской области.
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"Появилась "новость о разведении" ровно в тот день, когда Киев должен предоставить, но все еще не предоставил, свою версию дорожной карты по выполнению минских соглашений. Вместо своей дорожной карты Киев решил вбросить фейк о договоренности по разведению сил и средств", - заявил Мирошник РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что заседание контактной группы по Донбассу было неделю назад, и на нем данная тема не обсуждалась. По словам представителя ЛНР, вопрос об участках разведения сил и средств обсуждался в последний раз около трех месяцев назад, однако оказался заблокирован действиями украинского парламента, "принявшего нормативно-правовой акт в нарушение минских соглашений".
"Вопрос о согласовании новых участков разведения сил и средств внесен одним из пунктов в проект дорожной карты по выполнению минских соглашений, который должен быть согласован в трехсторонней контактной группе, а потом принят в виде постановления Верховной рады Украины как подтверждение ее приверженности минским соглашениям. Без такого подтверждения со стороны Украины своей приверженности минским соглашениям никаких договоренностей нет, и вряд ли они возможны в ближайшее время", - пояснил Мирошник.
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