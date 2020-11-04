https://ria.ru/20201104/donbass-1583068787.html

В ЛНР опровергли сообщения о согласовании новых участков разведения сил

В ЛНР опровергли сообщения о согласовании новых участков разведения сил

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "фейком" сообщения Киева о... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:28

2020-11-04T20:28

2020-11-04T20:28

родион мирошник

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "фейком" сообщения Киева о согласовании новых участков разведения сил и средств в Донбассе на прошедшем заседании контактной группы.Ранее в среду и. о. командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак заявил, что контактная группа по Донбассу договорилась о новых участках разведения сил и средств, ими станут Григоровка и Петровка в Донецкой области, а также Славяносербск и Нижнетеплое в Луганской области."Появилась "новость о разведении" ровно в тот день, когда Киев должен предоставить, но все еще не предоставил, свою версию дорожной карты по выполнению минских соглашений. Вместо своей дорожной карты Киев решил вбросить фейк о договоренности по разведению сил и средств", - заявил Мирошник РИА Новости.Собеседник агентства уточнил, что заседание контактной группы по Донбассу было неделю назад, и на нем данная тема не обсуждалась. По словам представителя ЛНР, вопрос об участках разведения сил и средств обсуждался в последний раз около трех месяцев назад, однако оказался заблокирован действиями украинского парламента, "принявшего нормативно-правовой акт в нарушение минских соглашений"."Вопрос о согласовании новых участков разведения сил и средств внесен одним из пунктов в проект дорожной карты по выполнению минских соглашений, который должен быть согласован в трехсторонней контактной группе, а потом принят в виде постановления Верховной рады Украины как подтверждение ее приверженности минским соглашениям. Без такого подтверждения со стороны Украины своей приверженности минским соглашениям никаких договоренностей нет, и вряд ли они возможны в ближайшее время", - пояснил Мирошник.

https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире