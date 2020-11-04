https://ria.ru/20201104/donbass-1583045873.html

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села в Донбассе

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села в Донбассе

Украинские силовики из миномета обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в среду журналистам в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:20

2020-11-04T17:20

2020-11-04T17:20

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Гнутово (под контролем Киева - ред.) – Веденское (юг ДНР – ред.), выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире