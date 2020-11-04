https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html

Лавров сравнил дискриминацию русских в Прибалтике с апартеидом XXI века

Лавров сравнил дискриминацию русских в Прибалтике с апартеидом XXI века

Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике – этот апартеид XXI века, заявил... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:23

2020-11-04T16:23

2020-11-04T16:40

прибалтика

сергей лавров

совет европы

украина

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике – этот апартеид XXI века, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы."На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке", - констатировал российский министр.

прибалтика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прибалтика, сергей лавров, совет европы, украина, в мире