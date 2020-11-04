https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html
Лавров сравнил дискриминацию русских в Прибалтике с апартеидом XXI века
Лавров сравнил дискриминацию русских в Прибалтике с апартеидом XXI века
Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике – этот апартеид XXI века, заявил... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:23
2020-11-04T16:23
2020-11-04T16:40
прибалтика
сергей лавров
совет европы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1400x0_80_0_0_01bbe98473cd72246a71b2f199de3e9b.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике – этот апартеид XXI века, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы."На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке", - констатировал российский министр.
прибалтика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ff07efcc8673ac4f3c8290d574037c94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, сергей лавров, совет европы, украина, в мире