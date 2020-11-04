https://ria.ru/20201104/diaspora-1583015185.html

Сербская диаспора в США голосовала за Трампа

Сербская диаспора в США голосовала за Трампа

Сербская диаспора в США голосовала за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и надеется на его победу и улучшение отношений Вашингтона с... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:42

2020-11-04T13:42

2020-11-04T13:42

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

сербия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582989659_0:190:3072:1918_1400x0_80_0_0_6b98cad90c380b8d7f2d8ec249ecac13.jpg

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Сербская диаспора в США голосовала за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и надеется на его победу и улучшение отношений Вашингтона с Белградом, Москвой и Пекином, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов."Это те же самые штаты, где на прошлых выборах побеждала кандидат демократов Хиллари Клинтон, но после нашей поддержки Трампу, в том числе нашей партии, изменилось соотношение сил. Это Мичиган, Висконсин, Индиана, Огайо, Пенсильвания", - сказал лидер сербских радикалов.По его словам, сербы в США и самой Сербии "болели за Трампа, потому что его конкурентом был большой неприятель сербского народа – Байден". По мнению Шешеля в своей политической деятельности кандидат от демократов проявил себя "сербоненавистником на международной сцене", в том числе по вопросу независимости Косово."Думаю, что в случае победы Трамп пойдет по пути смягчения отношений с РФ и КНР. Он по идеологическим причинам вынужден был ухудшать отношения, потому что с самого начала его обвиняли в помощи от России на выборах. Сейчас у него не будет таких проблем, так как ему не предстоят новые выборы, и он сможет проводить менее напряженную внешнюю политику", - отметил сербский политик."Ожидаю, что, скорее, Трамп будет обострять отношения с ЕС и НАТО, потому что Европа для него – главный экономический вызов. Она сейчас, очевидно, живет во многом за счет Америки. А с другой стороны США выделяют огромные деньги для НАТО, а европейские страны избегают этих обязательств", - подчеркнул Шешель и добавил, что при этом официальному Белграду "не стоит быть слишком оптимистичным".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сербия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сербия, сша, в мире