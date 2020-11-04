Сербская диаспора в США голосовала за Трампа
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Сербская диаспора в США голосовала за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и надеется на его победу и улучшение отношений Вашингтона с Белградом, Москвой и Пекином, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов.
"Если Трамп побеждает, то благодаря штатам с большой сербской диаспорой. Не имеет значения, что по официальной статистике это не такое большое число жителей, потому что они при переписи называют себя американцами, но остались на национальных позициях", - сообщил Шешель агентству.
"Это те же самые штаты, где на прошлых выборах побеждала кандидат демократов Хиллари Клинтон, но после нашей поддержки Трампу, в том числе нашей партии, изменилось соотношение сил. Это Мичиган, Висконсин, Индиана, Огайо, Пенсильвания", - сказал лидер сербских радикалов.
По его словам, сербы в США и самой Сербии "болели за Трампа, потому что его конкурентом был большой неприятель сербского народа – Байден". По мнению Шешеля в своей политической деятельности кандидат от демократов проявил себя "сербоненавистником на международной сцене", в том числе по вопросу независимости Косово.
"Думаю, что в случае победы Трамп пойдет по пути смягчения отношений с РФ и КНР. Он по идеологическим причинам вынужден был ухудшать отношения, потому что с самого начала его обвиняли в помощи от России на выборах. Сейчас у него не будет таких проблем, так как ему не предстоят новые выборы, и он сможет проводить менее напряженную внешнюю политику", - отметил сербский политик.
"Ожидаю, что, скорее, Трамп будет обострять отношения с ЕС и НАТО, потому что Европа для него – главный экономический вызов. Она сейчас, очевидно, живет во многом за счет Америки. А с другой стороны США выделяют огромные деньги для НАТО, а европейские страны избегают этих обязательств", - подчеркнул Шешель и добавил, что при этом официальному Белграду "не стоит быть слишком оптимистичным".
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