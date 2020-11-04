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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/diaspora-1583015185.html
Сербская диаспора в США голосовала за Трампа
Сербская диаспора в США голосовала за Трампа
Сербская диаспора в США голосовала за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и надеется на его победу и улучшение отношений Вашингтона с... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:42
2020-11-04T13:42
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
сербия
сша
в мире
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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Сербская диаспора в США голосовала за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и надеется на его победу и улучшение отношений Вашингтона с Белградом, Москвой и Пекином, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов."Это те же самые штаты, где на прошлых выборах побеждала кандидат демократов Хиллари Клинтон, но после нашей поддержки Трампу, в том числе нашей партии, изменилось соотношение сил. Это Мичиган, Висконсин, Индиана, Огайо, Пенсильвания", - сказал лидер сербских радикалов.По его словам, сербы в США и самой Сербии "болели за Трампа, потому что его конкурентом был большой неприятель сербского народа – Байден". По мнению Шешеля в своей политической деятельности кандидат от демократов проявил себя "сербоненавистником на международной сцене", в том числе по вопросу независимости Косово."Думаю, что в случае победы Трамп пойдет по пути смягчения отношений с РФ и КНР. Он по идеологическим причинам вынужден был ухудшать отношения, потому что с самого начала его обвиняли в помощи от России на выборах. Сейчас у него не будет таких проблем, так как ему не предстоят новые выборы, и он сможет проводить менее напряженную внешнюю политику", - отметил сербский политик."Ожидаю, что, скорее, Трамп будет обострять отношения с ЕС и НАТО, потому что Европа для него – главный экономический вызов. Она сейчас, очевидно, живет во многом за счет Америки. А с другой стороны США выделяют огромные деньги для НАТО, а европейские страны избегают этих обязательств", - подчеркнул Шешель и добавил, что при этом официальному Белграду "не стоит быть слишком оптимистичным".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сербия, сша, в мире

Сербская диаспора в США голосовала за Трампа

13:42 04.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Сербская диаспора в США голосовала за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и надеется на его победу и улучшение отношений Вашингтона с Белградом, Москвой и Пекином, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов.
"Если Трамп побеждает, то благодаря штатам с большой сербской диаспорой. Не имеет значения, что по официальной статистике это не такое большое число жителей, потому что они при переписи называют себя американцами, но остались на национальных позициях", - сообщил Шешель агентству.
"Это те же самые штаты, где на прошлых выборах побеждала кандидат демократов Хиллари Клинтон, но после нашей поддержки Трампу, в том числе нашей партии, изменилось соотношение сил. Это Мичиган, Висконсин, Индиана, Огайо, Пенсильвания", - сказал лидер сербских радикалов.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
По его словам, сербы в США и самой Сербии "болели за Трампа, потому что его конкурентом был большой неприятель сербского народа – Байден". По мнению Шешеля в своей политической деятельности кандидат от демократов проявил себя "сербоненавистником на международной сцене", в том числе по вопросу независимости Косово.
"Думаю, что в случае победы Трамп пойдет по пути смягчения отношений с РФ и КНР. Он по идеологическим причинам вынужден был ухудшать отношения, потому что с самого начала его обвиняли в помощи от России на выборах. Сейчас у него не будет таких проблем, так как ему не предстоят новые выборы, и он сможет проводить менее напряженную внешнюю политику", - отметил сербский политик.
"Ожидаю, что, скорее, Трамп будет обострять отношения с ЕС и НАТО, потому что Европа для него – главный экономический вызов. Она сейчас, очевидно, живет во многом за счет Америки. А с другой стороны США выделяют огромные деньги для НАТО, а европейские страны избегают этих обязательств", - подчеркнул Шешель и добавил, что при этом официальному Белграду "не стоит быть слишком оптимистичным".
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденСербияСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
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