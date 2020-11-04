https://ria.ru/20201104/davlenie-1583028582.html

Судья КС Украины обвинил представителей Зеленского в давлении

Судья КС Украины обвинил представителей Зеленского в давлении

Судья Конституционного суда Украины Сергей Сас заявил, что в последние три месяца представители президента Владимира Зеленского, Верховной рады и ряда СМИ... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:14

2020-11-04T15:14

2020-11-04T15:14

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Судья Конституционного суда Украины Сергей Сас заявил, что в последние три месяца представители президента Владимира Зеленского, Верховной рады и ряда СМИ оказывали давление на суд, которое он связывает с проектом решения по конституционности закона о рынке земли.Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд (КС), чтобы добиться признания закона о рынке земли неконституционным.По его словам, "в течение последних трех месяцев началось беспрецедентное давление со стороны представителей президента Украины и Верховной рады Украины в Конституционном суде Украины "руками" НАПК (Национальная антикоррупционная прокуратура – ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро – ред.) и некоторых средств массовой информации на суд в целом с целью его дискредитации".Сас добавил, что давление также оказывалось на отдельных судей, чтобы сделать невозможным принятие решения относительно официального толкования суда выше указанных статей конституции.Также он отмечает, что, готовя проект решения по закону о рынке земли, суд действовал как независимый орган в пределах конституции Украины и на основании действующих законов.Рада ранее приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине. Позже президент Владимир Зеленский подписал закон, он опубликован в официальной прессе.В конце октября КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире