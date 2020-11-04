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В Джорджии рассказали об обработке оставшихся бюллетеней
В Джорджии рассказали об обработке оставшихся бюллетеней
Госсекретарь Джорджии (16 выборщиков) Брэд Раффеншпергер заявил, что еще предстоит подсчитать 240 тысяч бюллетеней для заочного голосования и 40-50 тысяч... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:44
2020-11-04T21:44
2020-11-04T21:44
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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джорджия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Джорджии (16 выборщиков) Брэд Раффеншпергер заявил, что еще предстоит подсчитать 240 тысяч бюллетеней для заочного голосования и 40-50 тысяч досрочно поданных голосов, чтобы выявить победителя в штате.Он также добавил, что надеется на получение результатов к концу среды.На настоящий момент обработано 95 % бюллетеней. У Трампа - 50,3 %, у Байдена - 48,5 %.Джорджия традиционно голосовала за республиканцев, имеет 16 голосов в коллегии выборщиков. Население штата - 10,6 млн человек. Крупнейшие города - Атланта, Саванна, Коламбус.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире