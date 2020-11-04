https://ria.ru/20201104/byulleteni-1582948923.html

СМИ: Штаб Трампа попросил прекратить обработку бюллетеней в Неваде

СМИ: Штаб Трампа попросил прекратить обработку бюллетеней в Неваде

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал ходатайство в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку некоторых бюллетеней в округе... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:22

2020-11-04T04:22

2020-11-04T08:18

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

лас-вегас

сша

невада

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал ходатайство в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку некоторых бюллетеней в округе Кларк, отправленных по почте, сообщает телеканал NBC News.По сообщению телеканала, штаб Трампа и отделение Республиканской партии в Неваде во вторник днем попросили Верховный суд штата прекратить обработку бюллетеней голосовавших по почте до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчетов голоса в округе, административным центром которого является Лас-Вегас. Кроме того, в ходатайстве суд также просят запретить сотрудникам избиркомов в округе Кларк использовать программное обеспечение с подписями.Трамп не раз критиковал голосование по почте, по его мнению, бесконтрольная рассылка бюллетеней и непрозрачность голосования в такой ситуации не дают гарантии честных выборов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

лас-вегас

сша

невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, лас-вегас, сша, невада, в мире