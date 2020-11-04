СМИ: Штаб Трампа попросил прекратить обработку бюллетеней в Неваде
04:22 04.11.2020 (обновлено: 08:18 04.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкБюллетени для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал ходатайство в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку некоторых бюллетеней в округе Кларк, отправленных по почте, сообщает телеканал NBC News.
По сообщению телеканала, штаб Трампа и отделение Республиканской партии в Неваде во вторник днем попросили Верховный суд штата прекратить обработку бюллетеней голосовавших по почте до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчетов голоса в округе, административным центром которого является Лас-Вегас. Кроме того, в ходатайстве суд также просят запретить сотрудникам избиркомов в округе Кларк использовать программное обеспечение с подписями.
Трамп не раз критиковал голосование по почте, по его мнению, бесконтрольная рассылка бюллетеней и непрозрачность голосования в такой ситуации не дают гарантии честных выборов.
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