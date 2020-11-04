Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/byulleteni-1582948923.html
СМИ: Штаб Трампа попросил прекратить обработку бюллетеней в Неваде
СМИ: Штаб Трампа попросил прекратить обработку бюллетеней в Неваде
Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал ходатайство в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку некоторых бюллетеней в округе... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:22
2020-11-04T08:18
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
лас-вегас
сша
невада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582946000_0:197:3291:2048_1400x0_80_0_0_c2330eec3801c103d10cdff68ad8f34e.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал ходатайство в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку некоторых бюллетеней в округе Кларк, отправленных по почте, сообщает телеканал NBC News.По сообщению телеканала, штаб Трампа и отделение Республиканской партии в Неваде во вторник днем попросили Верховный суд штата прекратить обработку бюллетеней голосовавших по почте до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчетов голоса в округе, административным центром которого является Лас-Вегас. Кроме того, в ходатайстве суд также просят запретить сотрудникам избиркомов в округе Кларк использовать программное обеспечение с подписями.Трамп не раз критиковал голосование по почте, по его мнению, бесконтрольная рассылка бюллетеней и непрозрачность голосования в такой ситуации не дают гарантии честных выборов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
лас-вегас
сша
невада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582946000_396:0:3127:2048_1400x0_80_0_0_97e5e61093dd32caf53a0a1065e1fe58.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, лас-вегас, сша, невада, в мире

СМИ: Штаб Трампа попросил прекратить обработку бюллетеней в Неваде

04:22 04.11.2020 (обновлено: 08:18 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкБюллетени для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке
Бюллетени для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал ходатайство в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку некоторых бюллетеней в округе Кларк, отправленных по почте, сообщает телеканал NBC News.
По сообщению телеканала, штаб Трампа и отделение Республиканской партии в Неваде во вторник днем попросили Верховный суд штата прекратить обработку бюллетеней голосовавших по почте до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчетов голоса в округе, административным центром которого является Лас-Вегас. Кроме того, в ходатайстве суд также просят запретить сотрудникам избиркомов в округе Кларк использовать программное обеспечение с подписями.
Трамп не раз критиковал голосование по почте, по его мнению, бесконтрольная рассылка бюллетеней и непрозрачность голосования в такой ситуации не дают гарантии честных выборов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампЛас-ВегасСШАНевадаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него победу
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
08:10Fox News: демократы побеждают республиканцев на выборах в сенат в Аризоне
Лента новостейМолния