https://ria.ru/20201104/bukmekery-1583050575.html

Британские букмекеры вновь считают Байдена фаворитом

Британские букмекеры вновь считают Байдена фаворитом

Британские букмекерские конторы вновь считают фаворитом на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джон Байдена. Шансы на победу... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:55

2020-11-04T17:55

2020-11-04T17:55

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские букмекерские конторы вновь считают фаворитом на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джон Байдена. Шансы на победу действующего президента Дональда Трампа за последние несколько часов резко сократились, свидетельствуют данные крупных тотализаторов.Еще в среду утром большинство букмекерских контор прогнозировало победу нынешнему хозяину Белого Дома Дональду, оценивая его шансы на победу в 70%. Однако, по мере продолжающегося подсчета голосов, их предпочтения изменились.Коэффициент на победу Байдена у Bet365 составляет 3/10 (то есть на каждые поставленные 10 фунтов стерлингов приходится 3 фунта стерлингов выигрыша), коэффициент на Трампа – 5/2. William Hill принимает ставки на Байдена по 2/9, на Трампа – 16/5. Тотализатор Paddypower принимает ставки с коэффициентами ¼ и 11/4 соответственно. Аналогичная картина наблюдается у других крупных букмекеров.На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,4%, Трамп – 49,0%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире