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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201104/belorussiya-1583064754.html
В Белоруссии задержали инженера, слившего в Сеть личные данные силовиков
В Белоруссии задержали инженера, слившего в Сеть личные данные силовиков
Задержан сотрудник телекоммуникационной компании, "сливший" в интернет личные данные ряда сотрудников силовых ведомств Белоруссии, в том числе руководства... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:45
2020-11-04T19:45
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Задержан сотрудник телекоммуникационной компании, "сливший" в интернет личные данные ряда сотрудников силовых ведомств Белоруссии, в том числе руководства Следственного комитета, сообщила в среду пресс-служба МВД республики."Задержан инженер предприятия, который "сливал" данные правоохранителей в сеть. На 35-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД. Мужчина работает… в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным МВД, несколько месяцев назад с инженером связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу минчанину пообещали вознаграждение. "За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах", - рассказали в ведомстве.Как сообщили в пресс-службе, следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.В МВД также добавили, что любые посягательства на сотрудников белорусской милиции будут пресекаться, а виновные в распространении персональных данных будут установлены и привлечены к ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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РИА Новости
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали инженера, слившего в Сеть личные данные силовиков

19:45 04.11.2020
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Задержан сотрудник телекоммуникационной компании, "сливший" в интернет личные данные ряда сотрудников силовых ведомств Белоруссии, в том числе руководства Следственного комитета, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
"Задержан инженер предприятия, который "сливал" данные правоохранителей в сеть. На 35-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД. Мужчина работает… в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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По данным МВД, несколько месяцев назад с инженером связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу минчанину пообещали вознаграждение. "За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах", - рассказали в ведомстве.
Как сообщили в пресс-службе, следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.
В МВД также добавили, что любые посягательства на сотрудников белорусской милиции будут пресекаться, а виновные в распространении персональных данных будут установлены и привлечены к ответственности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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