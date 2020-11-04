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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201104/belorussiya-1583064423.html
Бундестаг отказался признавать выборы в Белоруссии
Бундестаг отказался признавать выборы в Белоруссии
Бундестаг в среду принял резолюцию, в которой парламент заявляет о непризнании итогов августовских выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности президенту... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:42
2020-11-04T19:42
протесты в белоруссии
александр лукашенко
бундестаг германии
германия
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Бундестаг в среду принял резолюцию, в которой парламент заявляет о непризнании итогов августовских выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности президенту Александру Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ."Заявление принято, поддержали фракции СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), союз 90/Зеленые, ХДС/ХСС (блок партий "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии"), СвДП (Свободная демократическая партия), против проголосовала фракция АдГ ("Альтернатива для Германии"), фракция Левые воздержалась", - заявила председательствовавшая на слушаниях вице-спикер Клаудия Рот.В документе, в частности, говорится, что "бундестаг не признает официальные итоги президентских выборов от 9 августа 2020 года". "Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Масштабная фальсификация выборов подтверждается без сомнений. Новый срок Александра Лукашенко таким образом лишен какой-либо демократической легитимации", - говорится в резолюции.Парламентарии осуждают насилие в отношении протестующих, "произвольные" задержания людей из политических мотивов, и призывают к их немедленному освобождению, а "также разрешить проведение справедливых и свободных выборов под международным наблюдением через ОБСЕ или другие подходящие институты".Также парламент призывает к "серьезному и инклюзивному диалогу" о конституционной реформе, которая должна ограничивать власть, по-новому определить роль и состав ЦИК и усилить парламент страны. По мнению депутатов, "навязанный белорусскими властями" процесс реформ, которые исключает участие представителей протестного движения, "особенно Координационного совета", не может и "не должен" заменять такую реформу. Депутаты заявляют, что власти Белоруссии проигнорировали предложения к диалогу.Бундестаг приветствует санкции ЕС, которые были введены против Белоруссии в начале октября и требуют новых санкций уже против Лукашенко и его приближенных (послы ЕС в среду в Брюсселе уже одобрили такой шаг). Парламентарии отмечают, такое давление извне на Белоруссию необходимо, чтобы помочь найти внутрибелорусское решение кризиса."Выход из кризиса в Белоруссии может быть в создании круглого стола с привлечение широкого альянса представителей гражданского общества". Также депутаты отмечают необходимость посреднических усилий, в том числе в рамках ОБСЕ, а также при участии России, "влияние которой в Белоруссии высоко". Такое посредничество, считают авторы резолюции, поможет прийти к "внутрибелорусски ведомому переходному периоду".К правительству ФРГ депутаты обращаются с требованиями действий, которые должны преследовать заявленные депутатами цели и расширяют некоторые заявленные ими пункты. В частности, депутаты просят финансово помогать пострадавшим от насилия протестующим, помогать независимым СМИ Белоруссии и другие меры.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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александр лукашенко, бундестаг германии, германия, белоруссия, в мире

Бундестаг отказался признавать выборы в Белоруссии

19:42 04.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Бундестаг в среду принял резолюцию, в которой парламент заявляет о непризнании итогов августовских выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности президенту Александру Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.
"Заявление принято, поддержали фракции СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), союз 90/Зеленые, ХДС/ХСС (блок партий "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии"), СвДП (Свободная демократическая партия), против проголосовала фракция АдГ ("Альтернатива для Германии"), фракция Левые воздержалась", - заявила председательствовавшая на слушаниях вице-спикер Клаудия Рот.
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В документе, в частности, говорится, что "бундестаг не признает официальные итоги президентских выборов от 9 августа 2020 года". "Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Масштабная фальсификация выборов подтверждается без сомнений. Новый срок Александра Лукашенко таким образом лишен какой-либо демократической легитимации", - говорится в резолюции.
Парламентарии осуждают насилие в отношении протестующих, "произвольные" задержания людей из политических мотивов, и призывают к их немедленному освобождению, а "также разрешить проведение справедливых и свободных выборов под международным наблюдением через ОБСЕ или другие подходящие институты".
Также парламент призывает к "серьезному и инклюзивному диалогу" о конституционной реформе, которая должна ограничивать власть, по-новому определить роль и состав ЦИК и усилить парламент страны. По мнению депутатов, "навязанный белорусскими властями" процесс реформ, которые исключает участие представителей протестного движения, "особенно Координационного совета", не может и "не должен" заменять такую реформу. Депутаты заявляют, что власти Белоруссии проигнорировали предложения к диалогу.
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"Выход из кризиса в Белоруссии может быть в создании круглого стола с привлечение широкого альянса представителей гражданского общества". Также депутаты отмечают необходимость посреднических усилий, в том числе в рамках ОБСЕ, а также при участии России, "влияние которой в Белоруссии высоко". Такое посредничество, считают авторы резолюции, поможет прийти к "внутрибелорусски ведомому переходному периоду".
К правительству ФРГ депутаты обращаются с требованиями действий, которые должны преследовать заявленные депутатами цели и расширяют некоторые заявленные ими пункты. В частности, депутаты просят финансово помогать пострадавшим от насилия протестующим, помогать независимым СМИ Белоруссии и другие меры.
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