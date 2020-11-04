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Байден увеличил отрыв в Мичигане

Байден увеличил отрыв в Мичигане

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден упрочил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа в важном для победы на выборах... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:26

2020-11-04T17:26

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дональд трамп

выборы президента сша — 2020

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден упрочил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа в важном для победы на выборах штате Мичиган до 0,4%, свидетельствуют данные голосования.На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,4%, Трамп – 49,0%.В этом штате разыгрывается 16 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

мичиган

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире