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Байден увеличил отрыв в Мичигане
Байден увеличил отрыв в Мичигане
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден упрочил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа в важном для победы на выборах... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:26
2020-11-04T17:26
2020-11-04T17:32
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден упрочил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа в важном для победы на выборах штате Мичиган до 0,4%, свидетельствуют данные голосования.На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,4%, Трамп – 49,0%.В этом штате разыгрывается 16 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире