https://ria.ru/20201104/avtobus-1583083491.html

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Новгороде

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Новгороде

Следственный комитет России после ДТП с автобусом в Новгороде возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:14

2020-11-04T23:14

2020-11-04T23:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новгородская область

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России после ДТП с автобусом в Новгороде возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщалось ранее, рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, погибла женщина-водитель. По данным МЧС, один человек в тяжелом состоянии, остальные на обследовании.Добавляется, что на месте происшествия находятся исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Новгородской области, следователи-криминалисты следственного управления. Также на месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой помощи.Как подтвердила РИА Новости представитель отдела ГИБДД по областному центру, водитель погибла. "Сегодня… около 21.45 мск на улице Большая Санкт-Петербургская возле дома 41 водитель автобуса ЛИАЗ не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие (здание НоВГУ). По предварительным данным, в результате ДТП погиб водитель автобуса, есть пострадавшие", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20201030/dtp-1582391497.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/dtp-1581136135.html

россия

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли. 2020-11-04T23:14 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия