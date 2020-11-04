СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Новгороде
23:14 04.11.2020 (обновлено: 23:35 04.11.2020)
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России после ДТП с автобусом в Новгороде возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, погибла женщина-водитель. По данным МЧС, один человек в тяжелом состоянии, остальные на обследовании.
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"По данному факту следственными органами СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия находятся исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Новгородской области, следователи-криминалисты следственного управления. Также на месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой помощи.
"Устанавливается точное количество пострадавших в аварии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в сообщении.
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Как подтвердила РИА Новости представитель отдела ГИБДД по областному центру, водитель погибла. "Сегодня… около 21.45 мск на улице Большая Санкт-Петербургская возле дома 41 водитель автобуса ЛИАЗ не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие (здание НоВГУ). По предварительным данным, в результате ДТП погиб водитель автобуса, есть пострадавшие", - сказала собеседница агентства.