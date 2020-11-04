https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html

Впервые определен источник быстрых радиовсплесков в нашей Галактике

Впервые определен источник быстрых радиовсплесков в нашей Галактике

Астрономы впервые зафиксировали быстрые радиовсплески в нашей Галактике. Близость радиоимпульсов позволила ученым разгадать загадку быстрых радиовсплесков во... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:00

2020-11-04T19:00

2020-11-04T19:00

риа наука

астрофизика

физика

космос - риа наука

массачусетский технологический институт

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Астрономы впервые зафиксировали быстрые радиовсплески в нашей Галактике. Близость радиоимпульсов позволила ученым разгадать загадку быстрых радиовсплесков во Вселенной и определить их природу. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале Nature (статья 1, статья 2, статья 3).Быстрые радиовсплески — это чрезвычайно яркие и короткие радиоимпульсы, которые длятся доли секунды и за это время выбрасывают в космическое пространство энергию, эквивалентную испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет.С тех пор, как они впервые были обнаружены в 2007 году, астрономы наблюдали следы быстрых радиовсплесков (FRB — Fast Radio Bursts), разбросанных по Вселенной, но их источники всегда находились слишком далеко, чтобы их можно было четко определить. Поэтому природа быстрых радиовсплесков до сих пор оставалась загадкой.В конце апреля 2020 года канадские и американские астрономы из коллаборации CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) уловили с помощью радиотелескопа CHIME в Радиоастрофизической обсерватории Доминион в Британской Колумбии несколько всплесков активности в рентгеновском диапазоне. Всплески происходили от магнетара SGR 1935 + 2154, расположенного в центре Млечного Пути, примерно в 30 тысячах световых лет от Земли.Магнетар — это нейтронная звезда с чрезвычайно мощным магнитным полем. В нашей Галактике известно не так много магнетаров, и SGR 1935 + 2154 — один из них. Это совершенно обычный объект своего класса, названный по его координатам на звездном небе. Но 28 апреля за доли секунды он испустил вспышку в три тысячи раз более яркую, чем любой другой сигнал магнетара, который когда-либо наблюдался. После вспышки в рентгеновском диапазоне телескоп CHIME уловил два острых пика в радиодиапазоне с интервалом в несколько миллисекунд друг от друга. Это был типичный радивсплеск, ближайший из всех, который когда-либо наблюдали ученые. Событию присвоили имя FRB 200428.Астрономы смогли отследить радиовсплески до точки в небе, в которой находился магнетар SGR 1935 + 2154, испускавший примерно в то же время рентгеновские лучи. Физики и ранее предполагали, что магнетары могут быть источниками быстрых радиовсплесков, но впервые у ученых появились прямые доказательства.Параллельно с учеными CHIME и независимо от них быстрый радиовсплеск в том же участке неба, совпавший со вспышкой рентгеновского излучения от SGR 1935 + 2154, зарегистрировали американские астрономы из проекта STARE2 (The Survey for Transient Astronomical Radio Emission 2). Эту же область неба наблюдали с помощью пятисотметрового сферического телескопа FAST китайские ученые, авторы третьей статьи. И хотя китайский телескоп не наблюдал сам всплеск FRB 200428, он измерил параметры потока радиоизлучения во время 29 энергичных коротких гамма-всплесков, испускаемых магнетаром, что позволило лучше понять природу события."Существует большая загадка относительно того, что вызывает эти огромные выбросы энергии, которые мы до сих пор наблюдали в более отдаленных частях Вселенной, — приводятся в пресс-релизе Массачусетского технологического института слова одного из авторов исследования, доцента физики Киёси Масуи (Kiyoshi Masui), который руководил группой по изучению яркости FRB 200428. — Это первый раз, когда нам удалось связать один из быстрых радиовсплесков с конкретным астрофизическим объектом".Большинство радиоизлучений во Вселенной возникает, когда газ, состоящий из беспорядочно движущихся электронов высокой энергии, взаимодействует с магнитными полями и это вызывает выброс энергии на радиочастотах. Такие радиоволны часто создаются сверхмассивными черными дырами, остатками сверхновых и горячим газом в галактиках.Но исследователи допускают, что магнетары могут генерировать радиоволны по-другому — при когерентном процессе взаимодействия электронов с магнитным полем, подобно тому, как человек создает радиоволны на Земле."Мы думаем, что это радиоизлучение, которое мы видим, создают когерентные токи, проходящие через пространство, хотя как это происходит в магнетарах, пока не совсем понятно", — говорит Масуи.Единственный способ это понять — внимательно наблюдать за магнетарами, считают исследователи.

https://ria.ru/20201027/planeta-1581809538.html

https://ria.ru/20201020/galaktika-1580682349.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, физика, космос - риа наука, массачусетский технологический институт