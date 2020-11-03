https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582806241.html

Число жертв землетрясения в Турции достигло 105

Число жертв землетрясения в Турции достигло 105

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 105, число пострадавших достигло 1027, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:24

2020-11-03T12:24

2020-11-03T12:31

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 105, число пострадавших достигло 1027, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 102 погибших и 1026 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 105 человек, пострадали 1027, из них 144 продолжают лечение в больницах ", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582775380.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, турция, в мире