https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582806241.html
Число жертв землетрясения в Турции достигло 105
Число жертв землетрясения в Турции достигло 105
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 105, число пострадавших достигло 1027, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:24
2020-11-03T12:24
2020-11-03T12:31
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 105, число пострадавших достигло 1027, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 102 погибших и 1026 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 105 человек, пострадали 1027, из них 144 продолжают лечение в больницах ", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582775380.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, турция, в мире