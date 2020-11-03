https://ria.ru/20201103/zaschita-1582749099.html

Врач назвал условие наибольшей защиты от коронавируса

Врач назвал условие наибольшей защиты от коронавируса

Самый высокий уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку, заявил в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T02:08

2020-11-03T02:08

2020-11-03T06:16

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

владимир болибок

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Самый высокий уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку, заявил в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.После выздоровления у человека могут сформироваться антитела, защищающие от будущих контактов с коронавирусной инфекцией. Уровень такой защиты может отличаться у каждого человека, но даже высокие значения не должны давать ложное чувство безопасности, считает Владимир Болибок. По его словам, даже обладателям антител после болезни стоит вакцинироваться от коронавируса, тогда они получат лучшую защиту.Уровень защитных антител в крови человека зависит еще и от формы течения болезни. Тем, кто переболел в легкой форме или, наоборот, в самой тяжелой, вакцинация точно нужна, считает Владимир Болибок."Как мы знаем, не у всех переболевших высокие титры антител. Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький. Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем", – уточнил врач Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/protsenko-1582735277.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир болибок, здоровье - общество, общество