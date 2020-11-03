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Фильм о леопардах и тиграх Приморья стал доступен зрителям

Фильм о леопардах и тиграх Приморья стал доступен зрителям

Полнометражный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека", запечатлевший уникальных животных и пейзажи национального парка "Земля леопарда" Приморского края,... РИА Новости, 03.11.2020

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туризм

дикие животные

туризм

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

борис гребенщиков

приморский край

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полнометражный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека", запечатлевший уникальных животных и пейзажи национального парка "Земля леопарда" Приморского края, теперь можно посмотреть бесплатно онлайн, сообщает его пресс-служба. https://www.instagram.com/p/CHEeOmzh004/Премьера ленты о самой редкой в мире крупной кошке прошла на престижном кинофестивале в Нью-Йорке. Теперь зрители могут оценить фильм на его официальном сайте, на YouTube, а также в социальных сетях.Съемки проходили в нацпарке "Земля леопарда" и Москве, постпродакшн – на "Мосфильме". Установкой фотоловушек руководили профессиональные гиды заповедника.Роль ведущего в картине играет российский актер театра и кино Владислав Абашин. Также в фильме снимались люди, внесшие значимый вклад в сохранение дальневосточного леопарда. Оригинальную музыку написал финский композитор Туомас Кантелинен – номинант премии Европейской киноакадемии, автор саундтрека "Монгол" (режиссер Сергей Бодров-старший). В картине звучит композиция Бориса Гребенщикова "Голубиное слово".Фильм показывает природу и историю "Земли леопарда" и пытается ответить на философский вопрос о гармонии между человеком и природой.

https://ria.ru/20200922/leopardy-1577609782.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, борис гребенщиков, приморский край