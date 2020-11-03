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https://ria.ru/20201103/zapovednik-1582737830.html
Фильм о леопардах и тиграх Приморья стал доступен зрителям
Фильм о леопардах и тиграх Приморья стал доступен зрителям
Полнометражный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека", запечатлевший уникальных животных и пейзажи национального парка "Земля леопарда" Приморского края,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:30
2020-11-03T00:58
туризм
дикие животные
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
борис гребенщиков
приморский край
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полнометражный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека", запечатлевший уникальных животных и пейзажи национального парка "Земля леопарда" Приморского края, теперь можно посмотреть бесплатно онлайн, сообщает его пресс-служба. https://www.instagram.com/p/CHEeOmzh004/Премьера ленты о самой редкой в мире крупной кошке прошла на престижном кинофестивале в Нью-Йорке. Теперь зрители могут оценить фильм на его официальном сайте, на YouTube, а также в социальных сетях.Съемки проходили в нацпарке "Земля леопарда" и Москве, постпродакшн – на "Мосфильме". Установкой фотоловушек руководили профессиональные гиды заповедника.Роль ведущего в картине играет российский актер театра и кино Владислав Абашин. Также в фильме снимались люди, внесшие значимый вклад в сохранение дальневосточного леопарда. Оригинальную музыку написал финский композитор Туомас Кантелинен – номинант премии Европейской киноакадемии, автор саундтрека "Монгол" (режиссер Сергей Бодров-старший). В картине звучит композиция Бориса Гребенщикова "Голубиное слово".Фильм показывает природу и историю "Земли леопарда" и пытается ответить на философский вопрос о гармонии между человеком и природой.
https://ria.ru/20200922/leopardy-1577609782.html
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Новости
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дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, борис гребенщиков, приморский край

Фильм о леопардах и тиграх Приморья стал доступен зрителям

00:30 03.11.2020 (обновлено: 00:58 03.11.2020)
 
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"дальневосточный леопард Leo 123F
дальневосточный леопард Leo 123F - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полнометражный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека", запечатлевший уникальных животных и пейзажи национального парка "Земля леопарда" Приморского края, теперь можно посмотреть бесплатно онлайн, сообщает его пресс-служба. https://www.instagram.com/p/CHEeOmzh004/
Премьера ленты о самой редкой в мире крупной кошке прошла на престижном кинофестивале в Нью-Йорке. Теперь зрители могут оценить фильм на его официальном сайте, на YouTube, а также в социальных сетях.
Съемки проходили в нацпарке "Земля леопарда" и Москве, постпродакшн – на "Мосфильме". Установкой фотоловушек руководили профессиональные гиды заповедника.
Роль ведущего в картине играет российский актер театра и кино Владислав Абашин. Также в фильме снимались люди, внесшие значимый вклад в сохранение дальневосточного леопарда. Оригинальную музыку написал финский композитор Туомас Кантелинен – номинант премии Европейской киноакадемии, автор саундтрека "Монгол" (режиссер Сергей Бодров-старший). В картине звучит композиция Бориса Гребенщикова "Голубиное слово".
Фильм показывает природу и историю "Земли леопарда" и пытается ответить на философский вопрос о гармонии между человеком и природой.
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ТуризмДикие животныеТуризмНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмБорис ГребенщиковПриморский край
 
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