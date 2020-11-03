На протестах в Минске 2 ноября задержали 25 человек
13:47 03.11.2020 (обновлено: 14:02 03.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Более 20 человек задержаны в Минске на несанкционированных акциях протеста 2 ноября, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В понедельник днем в Минске прошла протестная акция – "марш пенсионеров", ее участники колонной прошли от Красного костела на площади Независимости в центре Минска до площади Якуба Коласа. Как передавал корреспондент РИА Новости, каких-либо происшествий на акции не было. Позже не согласованное с властями массовое мероприятие провели белорусские медики, они прошли вдоль проспекта Дзержинского в знак солидарности с отчисленными из-за участия в протестах студентами Белорусского государственного медуниверситета. Также в Минске проходили мелкие локальные акции протеста.
"На прошедших в понедельник акциях протеста в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 25 человек", - сказала Ганусевич.
Как сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома, общее число граждан, принявших участие в несанкционированных акциях протеста в Минске в понедельник, не превысило 2,4 тысячи человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.