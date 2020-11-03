https://ria.ru/20201103/vybory-1582826732.html

Эксперт оценил влияние выборов в США на отношения с Россией

Эксперт оценил влияние выборов в США на отношения с Россией

Соединенные Штаты навряд ли пойдут на нормализацию отношений с Россией, вне зависимости от того, какой из кандидатов – республиканец или демократ - победит на... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:40

2020-11-03T13:40

2020-11-03T13:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты навряд ли пойдут на нормализацию отношений с Россией, вне зависимости от того, какой из кандидатов – республиканец или демократ - победит на предстоящих выборах американского президента, считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.Выборы в США намечены на 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Оценивая перспективы развития российско-американских отношений, эксперт выразил мнение, что две страны в принципе не могут рассчитывать на достижение хороших отношений."У нас нет особого поля для сотрудничества, оно очень узкое. Оно касается контроля над вооружениями, терроризма и вопросов нераспространения. По договору СНВ-3, я думаю, мы также не договоримся, потому что для США этот вопрос уже "за гранью", они выдвигают постоянные требования", - сказал Сидоров в ходе экспертной конференции, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".При этом, указал он, маловероятно, что сегодня в России кто-то "питает иллюзии" насчет возможной нормализации отношений с США."Разумеется, нам больше нравится человек, который говорит: "Нам надо поладить с Россией", нежели тот, кто говорит: "Россию надо уничтожить". Кого из двух вы будете выбирать? К сожалению, мы не создали – да и не могли создать – систему определенного влияния. Узость повестки дня не дает нам создать какие-либо группы влияния в США", - отметил эксперт.С другой стороны, добавил политолог, Китай, у которого "такие группы влияния внутри Соединенных Штатов есть", будет внимательно следить за ходом голосования."Все прокитайское лобби работает на (кандидата от демократов Джо) Байдена. С точки зрения Китая, ему выгоден человек, который не будет объявлять ему торговую войну. Им выгоден человек, который сохранит американский бизнес на территории КНР. Для Китая это важный вопрос", - отметил Сидоров.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

https://ria.ru/20201103/skandaly-1581917965.html

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире