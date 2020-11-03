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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/vybory-1582826732.html
Эксперт оценил влияние выборов в США на отношения с Россией
Эксперт оценил влияние выборов в США на отношения с Россией
Соединенные Штаты навряд ли пойдут на нормализацию отношений с Россией, вне зависимости от того, какой из кандидатов – республиканец или демократ - победит на... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:40
2020-11-03T13:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты навряд ли пойдут на нормализацию отношений с Россией, вне зависимости от того, какой из кандидатов – республиканец или демократ - победит на предстоящих выборах американского президента, считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.Выборы в США намечены на 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Оценивая перспективы развития российско-американских отношений, эксперт выразил мнение, что две страны в принципе не могут рассчитывать на достижение хороших отношений."У нас нет особого поля для сотрудничества, оно очень узкое. Оно касается контроля над вооружениями, терроризма и вопросов нераспространения. По договору СНВ-3, я думаю, мы также не договоримся, потому что для США этот вопрос уже "за гранью", они выдвигают постоянные требования", - сказал Сидоров в ходе экспертной конференции, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".При этом, указал он, маловероятно, что сегодня в России кто-то "питает иллюзии" насчет возможной нормализации отношений с США."Разумеется, нам больше нравится человек, который говорит: "Нам надо поладить с Россией", нежели тот, кто говорит: "Россию надо уничтожить". Кого из двух вы будете выбирать? К сожалению, мы не создали – да и не могли создать – систему определенного влияния. Узость повестки дня не дает нам создать какие-либо группы влияния в США", - отметил эксперт.С другой стороны, добавил политолог, Китай, у которого "такие группы влияния внутри Соединенных Штатов есть", будет внимательно следить за ходом голосования."Все прокитайское лобби работает на (кандидата от демократов Джо) Байдена. С точки зрения Китая, ему выгоден человек, который не будет объявлять ему торговую войну. Им выгоден человек, который сохранит американский бизнес на территории КНР. Для Китая это важный вопрос", - отметил Сидоров.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
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дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперт оценил влияние выборов в США на отношения с Россией

13:40 03.11.2020 (обновлено: 13:41 03.11.2020)
 
© REUTERS / Ashley L. ContiГолосование на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
Голосование на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Ashley L. Conti
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты навряд ли пойдут на нормализацию отношений с Россией, вне зависимости от того, какой из кандидатов – республиканец или демократ - победит на предстоящих выборах американского президента, считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
Выборы в США намечены на 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в городе Фениксе штата Аризона в США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 00:25
Процедура выборов президента США
Оценивая перспективы развития российско-американских отношений, эксперт выразил мнение, что две страны в принципе не могут рассчитывать на достижение хороших отношений.
"У нас нет особого поля для сотрудничества, оно очень узкое. Оно касается контроля над вооружениями, терроризма и вопросов нераспространения. По договору СНВ-3, я думаю, мы также не договоримся, потому что для США этот вопрос уже "за гранью", они выдвигают постоянные требования", - сказал Сидоров в ходе экспертной конференции, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся
При этом, указал он, маловероятно, что сегодня в России кто-то "питает иллюзии" насчет возможной нормализации отношений с США.
"Разумеется, нам больше нравится человек, который говорит: "Нам надо поладить с Россией", нежели тот, кто говорит: "Россию надо уничтожить". Кого из двух вы будете выбирать? К сожалению, мы не создали – да и не могли создать – систему определенного влияния. Узость повестки дня не дает нам создать какие-либо группы влияния в США", - отметил эксперт.
С другой стороны, добавил политолог, Китай, у которого "такие группы влияния внутри Соединенных Штатов есть", будет внимательно следить за ходом голосования.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 00:31
Скандалы президентской предвыборной кампании 2020 года в США
"Все прокитайское лобби работает на (кандидата от демократов Джо) Байдена. С точки зрения Китая, ему выгоден человек, который не будет объявлять ему торговую войну. Им выгоден человек, который сохранит американский бизнес на территории КНР. Для Китая это важный вопрос", - отметил Сидоров.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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