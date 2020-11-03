https://ria.ru/20201103/vybory-1582741476.html

В США пройдут президентские выборы

В США пройдут президентские выборы

В Соединенных Штатах во вторник пройдут выборы президента: граждане США определят, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года – нынешний лидер,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:20

2020-11-03T00:20

2020-11-03T00:20

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706199_0:66:2984:1745_1400x0_80_0_0_4bcb8fd33a02dbfda97dd708150500e0.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. В Соединенных Штатах во вторник пройдут выборы президента: граждане США определят, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года – нынешний лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп или бывший вице-президент, демократ Джо Байден.Еще ни одни выборы не проходили в столь напряженной обстановке в стране и в мире в целом: пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни более 200 тысяч американцев, жестокие уличные протесты и намеки кандидатов в президенты на возможное несогласие с результатами голосования.Текущие выборы отличаются от всех предыдущих необычайно большим количеством досрочно проголосовавших, в частности, по почте. Так, число поданных голосов до официального дня голосования приблизилось к 100 миллионам – это абсолютный рекорд. Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса – многие боятся приходить лично на участки. Таким образом, явка приблизилась к 70% от общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году. В день голосования на участки могут прийти еще десятки миллионов, пишет AP, однако точную явку спрогнозировать сложно. С уверенностью можно сказать, что никогда в истории явка на президентских выборах в США не превышала 140 миллионов человек.Еще одна характерная особенность нынешнего голосования, следующая из предыдущего пункта, – вероятная задержка с подсчетом голосов избирателей. По данным New York Times, лишь восемь штатов из 50 посчитают результаты до середины следующего дня после выборов. Возможны и "перекошенные" в пользу того или иного кандидата первоначальные результаты. Известно, что демократы предпочитают голосовать по почте, тогда как республиканцы чаще голосуют очно. Соответственно, имеет важное значение, какие голоса - "очные" или поданные по почте - считают в первую очередь.В таких штатах, как Аризона, Флорида и Северная Каролина, где считают сначала голоса, поданные по почте, первоначальные результаты могут показать большой отрыв Байдена, но потом, с подсчетом поданных очно голосов, Трамп может отыграть позиции. Напротив, в Виргинии считают сначала голоса, поданные очно и, соответственно, первоначальный результат может переоценить позиции Трампа.Штатов, где выступление Трампа может оказаться переоценено, больше, - это заставило специалистов говорить о "красном мираже" - фантомной победе действующего президента, которая продлится недолго, до подсчета большинства голосов. Телеканалы и АР постараются бороться с этим явлением, дожидаясь результатов из ключевых округов, без которых результат по тому или иному штату в целом предсказывать проблематично.Эксперты опасаются, что в этот раз сложности с подсчетом голосов могут дойти того, что результаты выборов в итоге определит Верховный суд. В случае нарушений или просто небольшого разрыва между кандидатами в том или ином штате неизбежны судебные иски, которые также дойдут до высшей судебной инстанции. Именно суд отдал победу на выборах 2000 года Джорджу Бушу-младшему, приостановив пересчет голосов. Правда, это был единственный такой случай за сто с лишним лет.Президента США выбирают не всенародным голосованием: победителя формально определяет Коллегия выборщиков, которая состоит из 538 членов – по числу членов конгресса. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата.Система выборщиков предотвращает вторые туры - для победы достаточно набрать лишь квалифицированное, а не абсолютное число голосов. Она же укрепляет двухпартийную систему - порой даже миллионы голосов, поданных за третью партию, не дают ни одного выборщика. Наконец, система выборщиков дает относительно больше веса малым штатам в избрании президента. Недостатки системы существенны: она считается архаичной для современного всенародного голосования. Победивший кандидат может набрать больше выборщиков, проиграв по голосам избирателей. Кроме того, система выборщиков делает неравноценными голоса избирателей разных штатов - имеют значение лишь штаты, где нет предопределенного перевеса той или иной партии, и именно на них сосредотачивают все свое внимание кандидаты. Таким образом, жители таких штатов, как Пенсильвания и Флорида, могут в итоге определить победителя битвы за Белый дом.По данным национальных опросов, проведенных сайтом RealClearPolitics (RCP), Байден опережает Трампа в среднем на 6,7 балла - 51% против 44,3%. Это примерно соответствует средним показателям других ведущих изданий, в частности, FiveThirtyEight.com, где Байден получает больше, чем его соперник, на 8,5 пунктов. Лидерство бывшего вице-президента на национальном уровне более чем вдвое превышает лидерство Хиллари Клинтон на выборах 2016 года: тогда опросы в отношении всенародного голосования были достаточно точными. Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем Трамп, но проиграла в Коллегии выборщиков.Ряд бизнесов в столице США Вашингтоне предпочли временно закрыться перед предстоящими президентскими выборами в стране из-за опасений возможных беспорядков. Как убедилась корреспондент РИА Новости, по всему городу, особенно в радиусе километра от Белого дома, предприниматели заколотили деревянными досками окна своих магазинов и офисов. Как ранее сообщил NBC News, агентам иммиграционной и таможенной службы было приказано быть готовыми к возможным беспорядкам в Вашингтоне в день выборов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/vybory-1582712973.html

https://ria.ru/20201102/vybory-1582707688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/bayden-1582688280.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/1582596651.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире