https://ria.ru/20201103/volontery-pobedy-1582843594.html

Онлайн-конференция Волонтеров Победы о квесте "За пределами"

Онлайн-конференция Волонтеров Победы о квесте "За пределами"

10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Волонтеров Победы, посвященную Международному историческому квесту "За пределами".

2020-11-03T15:06

2020-11-03T15:06

2020-11-03T18:57

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- председатель правления Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, заместитель Председателя Ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Владимир ЧЕТИЙ;- исполнительный директор Российского движения школьников Ирина ПЛЕЩЕЕВА.Международный исторический квест "За пределами" основан на архивных документах, воспоминаниях ветеранов и посвящен событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Данная тема многих не оставила равнодушными, желание донести правдивую информацию о тех страшных событиях так, чтобы ее услышала молодежь, побудило присоединиться к подготовке квеста и медийных личностей, и представителей общественных организаций по всему миру. Это самая страшная страница в мировой истории, и мы должны знать правду о том, что и как произошло. По легенде, участники квеста возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных мест, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Приз – путешествие в один из городов России.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы