Онлайн-конференция Волонтеров Победы о квесте "За пределами"
15:06 03.11.2020 (обновлено: 18:57 03.11.2020)
10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Волонтеров Победы, посвященную Международному историческому квесту "За пределами".
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Участники:
- руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- председатель правления Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, заместитель Председателя Ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Владимир ЧЕТИЙ;
- исполнительный директор Российского движения школьников Ирина ПЛЕЩЕЕВА.
Международный исторический квест "За пределами" основан на архивных документах, воспоминаниях ветеранов и посвящен событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Данная тема многих не оставила равнодушными, желание донести правдивую информацию о тех страшных событиях так, чтобы ее услышала молодежь, побудило присоединиться к подготовке квеста и медийных личностей, и представителей общественных организаций по всему миру. Это самая страшная страница в мировой истории, и мы должны знать правду о том, что и как произошло. По легенде, участники квеста возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных мест, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Приз – путешествие в один из городов России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- председатель правления Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, заместитель Председателя Ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Владимир ЧЕТИЙ;
- исполнительный директор Российского движения школьников Ирина ПЛЕЩЕЕВА.
Международный исторический квест "За пределами" основан на архивных документах, воспоминаниях ветеранов и посвящен событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Данная тема многих не оставила равнодушными, желание донести правдивую информацию о тех страшных событиях так, чтобы ее услышала молодежь, побудило присоединиться к подготовке квеста и медийных личностей, и представителей общественных организаций по всему миру. Это самая страшная страница в мировой истории, и мы должны знать правду о том, что и как произошло. По легенде, участники квеста возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных мест, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Приз – путешествие в один из городов России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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