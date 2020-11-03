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Тверская область
https://ria.ru/20201103/verkhnevolzhe-1582832581.html
Руденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета
Руденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета
Тверская область сохраняет устойчивое финансовое положение, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:07
2020-11-03T14:07
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 ноя - РИА Новости. Тверская область сохраняет устойчивое финансовое положение, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривалось исполнение областного бюджета за 9 месяцев текущего года. "Сбалансированная региональная бюджетная политика и комплексная поддержка федерального центра позволяют обеспечивать развитие инфраструктуры, реализацию проектов по ремонту дорог, газификации, строительству школ и детских садов, развитию здравоохранения. Самое главное для нас – это человек. В том числе мы оказываем системную помощь многодетным и молодым семьям", – сказал глава региона.По его словам, стабильная финансовая ситуация в регионе обеспечена за счет последовательной работы по увеличению доходов областного бюджета и повышению эффективности расходования государственных средств, сокращению госдолга.Объем поступлений по бюджетообразующим налогам с начала года составил 36,9 миллиарда рублей – на 2,3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.Всего за 9 месяцев 2020-го доходы составили 53,2 миллиарда рублей, исполнение бюджета достигло 64% от утвержденного объема на текущий год. Расходы за этот период обеспечены в объеме 51,1 миллиарда рублей – на уровне 60%. Губернатор определил в качестве первостепенной задачи исполнительных органов госвласти эффективное использование финансовых ресурсов, в том числе при реализации национальных проектов.Перед областным Минфином поставлена задача усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах мероприятий.
https://ria.ru/20200928/rudenya-1577880618.html
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игорь руденя

Руденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета

14:07 03.11.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета
Руденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 3 ноя - РИА Новости. Тверская область сохраняет устойчивое финансовое положение, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривалось исполнение областного бюджета за 9 месяцев текущего года.
"Сбалансированная региональная бюджетная политика и комплексная поддержка федерального центра позволяют обеспечивать развитие инфраструктуры, реализацию проектов по ремонту дорог, газификации, строительству школ и детских садов, развитию здравоохранения. Самое главное для нас – это человек. В том числе мы оказываем системную помощь многодетным и молодым семьям", – сказал глава региона.
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По его словам, стабильная финансовая ситуация в регионе обеспечена за счет последовательной работы по увеличению доходов областного бюджета и повышению эффективности расходования государственных средств, сокращению госдолга.
Объем поступлений по бюджетообразующим налогам с начала года составил 36,9 миллиарда рублей – на 2,3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего за 9 месяцев 2020-го доходы составили 53,2 миллиарда рублей, исполнение бюджета достигло 64% от утвержденного объема на текущий год. Расходы за этот период обеспечены в объеме 51,1 миллиарда рублей – на уровне 60%.
Губернатор определил в качестве первостепенной задачи исполнительных органов госвласти эффективное использование финансовых ресурсов, в том числе при реализации национальных проектов.
"Деньги должны работать – вкладываться в инфраструктуру, создание новых рабочих мест, улучшение демографии", – отметил Руденя.
Перед областным Минфином поставлена задача усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах мероприятий.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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