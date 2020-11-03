https://ria.ru/20201103/verkhnevolzhe-1582832581.html

Руденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета

Руденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета

Тверская область сохраняет устойчивое финансовое положение, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:07

2020-11-03T14:07

2020-11-03T14:07

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 ноя - РИА Новости. Тверская область сохраняет устойчивое финансовое положение, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривалось исполнение областного бюджета за 9 месяцев текущего года. "Сбалансированная региональная бюджетная политика и комплексная поддержка федерального центра позволяют обеспечивать развитие инфраструктуры, реализацию проектов по ремонту дорог, газификации, строительству школ и детских садов, развитию здравоохранения. Самое главное для нас – это человек. В том числе мы оказываем системную помощь многодетным и молодым семьям", – сказал глава региона.По его словам, стабильная финансовая ситуация в регионе обеспечена за счет последовательной работы по увеличению доходов областного бюджета и повышению эффективности расходования государственных средств, сокращению госдолга.Объем поступлений по бюджетообразующим налогам с начала года составил 36,9 миллиарда рублей – на 2,3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.Всего за 9 месяцев 2020-го доходы составили 53,2 миллиарда рублей, исполнение бюджета достигло 64% от утвержденного объема на текущий год. Расходы за этот период обеспечены в объеме 51,1 миллиарда рублей – на уровне 60%. Губернатор определил в качестве первостепенной задачи исполнительных органов госвласти эффективное использование финансовых ресурсов, в том числе при реализации национальных проектов.Перед областным Минфином поставлена задача усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах мероприятий.

https://ria.ru/20200928/rudenya-1577880618.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя