https://ria.ru/20201103/vena-1582748729.html

Глава МВД Австрии подтвердил, что военные задействованы в охране объектов

Глава МВД Австрии подтвердил, что военные задействованы в охране объектов

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что военные взяли на себя охрану ряда объектов в Вене, это сделано для высвобождения сил полиции на поиск... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T02:01

2020-11-03T02:01

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теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что военные взяли на себя охрану ряда объектов в Вене, это сделано для высвобождения сил полиции на поиск подозреваемых в стрельбе в столице.Ранее об этом сообщала газета Kurier со ссылкой на пресс-службу ведомства федерального канцлера.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно. Местное ТВ сообщило, что четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги, но глава МВД этого не подтвердил. Всего преступников может быть семь.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582748574.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире