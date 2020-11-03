https://ria.ru/20201103/vena-1582743893.html
МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
МВД Австрии не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что у одного из нападавших в Вене был пояс со взрывчаткой, заявил представитель МВД Гаральд... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:59
2020-11-03T00:59
2020-11-03T00:59
теракт в вене
мвд австрии
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. МВД Австрии не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что у одного из нападавших в Вене был пояс со взрывчаткой, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс.Ранее СМИ Австрии сообщали, что один из нападавших якобы подорвал себя, у него был пояс со взрывчаткой. При этом МВД заявляет, что на данный момент ликвидирован один нападавший - он был застрелен, вооружен он был длинноствольным огнестрельным оружием."К этому моменту мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил Зёрёс в эфире ORF, отвечая на вопрос, правдива ли информация, что у одного нападавшего был пояс со взрывчаткой. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582742985.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире