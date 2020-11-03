https://ria.ru/20201103/vena-1582741877.html

Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене

Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, созданном после теракта в столице . РИА Новости, 03.11.2020

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теракт в вене

мвд австрии

себастьян курц

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, созданном после теракта в столице ."Я сейчас в оперативном штабе вместе с федеральным канцлером", - заявил он в эфире телеканала ORF.По его словам, они получают актуальную ситуацию о развитии событий в австрийской столице.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, себастьян курц, вена, в мире