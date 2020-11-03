https://ria.ru/20201103/vena-1582741877.html
Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, созданном после теракта в столице . РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:31
2020-11-03T00:31
2020-11-03T00:33
теракт в вене
мвд австрии
себастьян курц
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, созданном после теракта в столице ."Я сейчас в оперативном штабе вместе с федеральным канцлером", - заявил он в эфире телеканала ORF.По его словам, они получают актуальную ситуацию о развитии событий в австрийской столице.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, мвд австрии, себастьян курц, вена, в мире