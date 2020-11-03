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Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, созданном после теракта в столице . РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:31
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теракт в вене
мвд австрии
себастьян курц
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, созданном после теракта в столице ."Я сейчас в оперативном штабе вместе с федеральным канцлером", - заявил он в эфире телеканала ORF.По его словам, они получают актуальную ситуацию о развитии событий в австрийской столице.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html
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теракт в вене, мвд австрии, себастьян курц, вена, в мире

Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене

00:31 03.11.2020 (обновлено: 00:33 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, созданном после теракта в столице .
"Я сейчас в оперативном штабе вместе с федеральным канцлером", - заявил он в эфире телеканала ORF.
По его словам, они получают актуальную ситуацию о развитии событий в австрийской столице.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Теракт в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
00:17
СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
 
Теракт в ВенеМВД АвстрииСебастьян КурцВенаВ мире
 
Политика
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