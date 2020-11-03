https://ria.ru/20201103/vaktsinatsiya-1582880513.html

В Аргентине вакцинация от COVID-19 "Спутником V" будет бесплатной

В Аргентине вакцинация от COVID-19 "Спутником V" будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Аргентине будет бесплатной, президент поставил задачу получить его как можно скорее, сообщила... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:01

2020-11-03T18:01

2020-11-03T18:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

альберто фернандес

здоровье - общество

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Аргентине будет бесплатной, президент поставил задачу получить его как можно скорее, сообщила помощник главы государства Сесилия Никколини, которая ездила на переговоры в Москву."Президент взял на себя обязательство приложить все усилия, чтобы получить вакцину в самое короткое время, которое возможно", - отметила она в интервью радио El Destape.При этом она подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет самой масштабной кампанией в истории Аргентины. Страна ведет переговоры не только о получении вакцины из России, но также сотрудничает с компаниями AstraZeneca и Pfizer.Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что Россия может поставить в Аргентину в декабре-январе 25 миллионов доз вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582879388.html

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аргентина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, здоровье - общество, аргентина, в мире