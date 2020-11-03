https://ria.ru/20201103/ukraina-1582866839.html

В Конституционном суде Украины рассказали об обсуждении закона о госязыке

В Конституционном суде Украины рассказали об обсуждении закона о госязыке

Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий заявил, что в законе о функционировании украинского языка как государственного, который является... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:53

2020-11-03T16:53

2020-11-03T16:53

петр порошенко

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий заявил, что в законе о функционировании украинского языка как государственного, который является предметом рассмотрения в КС, нет "особых проблем".В Конституционном суде Украины сообщили РИА Новости, что на закрытой части пленарного заседания во вторник продолжается рассмотрение дела по представлению 51 депутата Верховной рады относительно конституционности закона о госязыке. При этом в КС не ответили, когда будет итоговое решение. Ранее во вторник у здания КС Украины в Киеве прошел митинг с требованием признать закон о госязыке соответствующим конституции."Что касается языка. Я как судья Конституционного суда, если сейчас скажу, какое будет решение или какое было голосование за основу, то я должен буду написать самоотвод и выйти из дела… Для понимания скажу, нет там особых проблем. Есть вопрос национальных меньшинств и так далее. Парламентарии лучше меня знают, что на очереди принятие еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос", - заявил Тупицкий в эфире телеканала "Прямой" во вторник.По его словам, Конституционный суд никогда не пойдет против Украины, а будет стараться улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны ранее приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

https://ria.ru/20201103/ukraina-1582847911.html

https://ria.ru/20201103/miting-1582793058.html

https://ria.ru/20201102/ukraina-1582691460.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире