Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/ukraina-1582866839.html
В Конституционном суде Украины рассказали об обсуждении закона о госязыке
В Конституционном суде Украины рассказали об обсуждении закона о госязыке
Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий заявил, что в законе о функционировании украинского языка как государственного, который является... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:53
2020-11-03T16:53
петр порошенко
верховная рада украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285234_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_8909b9f0013f7606c4cc927bb30859e0.jpg
КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий заявил, что в законе о функционировании украинского языка как государственного, который является предметом рассмотрения в КС, нет "особых проблем".В Конституционном суде Украины сообщили РИА Новости, что на закрытой части пленарного заседания во вторник продолжается рассмотрение дела по представлению 51 депутата Верховной рады относительно конституционности закона о госязыке. При этом в КС не ответили, когда будет итоговое решение. Ранее во вторник у здания КС Украины в Киеве прошел митинг с требованием признать закон о госязыке соответствующим конституции."Что касается языка. Я как судья Конституционного суда, если сейчас скажу, какое будет решение или какое было голосование за основу, то я должен буду написать самоотвод и выйти из дела… Для понимания скажу, нет там особых проблем. Есть вопрос национальных меньшинств и так далее. Парламентарии лучше меня знают, что на очереди принятие еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос", - заявил Тупицкий в эфире телеканала "Прямой" во вторник.По его словам, Конституционный суд никогда не пойдет против Украины, а будет стараться улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны ранее приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
https://ria.ru/20201103/ukraina-1582847911.html
https://ria.ru/20201103/miting-1582793058.html
https://ria.ru/20201102/ukraina-1582691460.html
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285234_39:0:1167:846_1400x0_80_0_0_93fc249f428b8c43d8413ed8930e563b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

В Конституционном суде Украины рассказали об обсуждении закона о госязыке

16:53 03.11.2020
 
© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Конституційний Суд України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий заявил, что в законе о функционировании украинского языка как государственного, который является предметом рассмотрения в КС, нет "особых проблем".
В Конституционном суде Украины сообщили РИА Новости, что на закрытой части пленарного заседания во вторник продолжается рассмотрение дела по представлению 51 депутата Верховной рады относительно конституционности закона о госязыке. При этом в КС не ответили, когда будет итоговое решение. Ранее во вторник у здания КС Украины в Киеве прошел митинг с требованием признать закон о госязыке соответствующим конституции.
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
15:25
Глава КС Украины оценил идею об увольнении всех судей
"Что касается языка. Я как судья Конституционного суда, если сейчас скажу, какое будет решение или какое было голосование за основу, то я должен буду написать самоотвод и выйти из дела… Для понимания скажу, нет там особых проблем. Есть вопрос национальных меньшинств и так далее. Парламентарии лучше меня знают, что на очереди принятие еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос", - заявил Тупицкий в эфире телеканала "Прямой" во вторник.
По его словам, Конституционный суд никогда не пойдет против Украины, а будет стараться улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа.
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
11:24
В Киеве начался митинг в поддержку закона о госязыке
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны ранее приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Акция у здания Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 17:11
На Украине взломали сайт Конституционного суда
 
Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Экзит-пол показал, сколько американцев голосовали впервые
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
Лента новостейМолния