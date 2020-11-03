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СК показал, что нашли в машине подозреваемого в убийстве Маругова
СК показал, что нашли в машине подозреваемого в убийстве Маругова
Следственный комитет опубликован на своем Youtube-канале видео, где показал, что обнаружено в машине подозреваемого в убийстве предпринимателя в Истре. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:44
2020-11-03T19:44
владимир маругов
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следственный комитет опубликован на своем Youtube-канале видео, где показал, что обнаружено в машине подозреваемого в убийстве предпринимателя в Истре.Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать. При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, а также присматривавшего за ним мужчину.На видео показано, что в багажнике автомобиля подозреваемого находятся наручники, паспорта, диплом, диктофоны, пистолет, электрошокер, шприцы с ампулами.Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину в Подмосковье застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.СМИ называют Маругова "колбасным королем" - коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.
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московская область (подмосковье)
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владимир маругов, московская область (подмосковье), истра, происшествия

СК показал, что нашли в машине подозреваемого в убийстве Маругова

19:44 03.11.2020
 
© Фото : @alexmarugov/InstagramВладимир Маругов
Владимир Маругов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : @alexmarugov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следственный комитет опубликован на своем Youtube-канале видео, где показал, что обнаружено в машине подозреваемого в убийстве предпринимателя в Истре.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать. При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, а также присматривавшего за ним мужчину.
На видео показано, что в багажнике автомобиля подозреваемого находятся наручники, паспорта, диплом, диктофоны, пистолет, электрошокер, шприцы с ампулами.
Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину в Подмосковье застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
СМИ называют Маругова "колбасным королем" - коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Владимир МаруговМосковская область (Подмосковье)ИстраПроисшествия
 
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