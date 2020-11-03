https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582900592.html
СК показал, что нашли в машине подозреваемого в убийстве Маругова
СК показал, что нашли в машине подозреваемого в убийстве Маругова
Следственный комитет опубликован на своем Youtube-канале видео, где показал, что обнаружено в машине подозреваемого в убийстве предпринимателя в Истре. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:44
2020-11-03T19:44
2020-11-03T19:44
владимир маругов
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следственный комитет опубликован на своем Youtube-канале видео, где показал, что обнаружено в машине подозреваемого в убийстве предпринимателя в Истре.Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать. При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, а также присматривавшего за ним мужчину.На видео показано, что в багажнике автомобиля подозреваемого находятся наручники, паспорта, диплом, диктофоны, пистолет, электрошокер, шприцы с ампулами.Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину в Подмосковье застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.СМИ называют Маругова "колбасным королем" - коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.
https://ria.ru/20201103/zalozhnik-1582872841.html
московская область (подмосковье)
истра
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир маругов, московская область (подмосковье), истра, происшествия