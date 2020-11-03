https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582792530.html

Туроператоры оценили ситуацию с завозом COVID-19 из Турции

Туроператоры оценили ситуацию с завозом COVID-19 из Турции

Россияне используют аэропорт Стамбула для путешествий в другие страны, авиасообщение с которым из России еще не возобновлено; в случае возвращения на родину... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:28

2020-11-03T11:28

2020-11-03T11:28

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российский союз туриндустрии (рст)

ирина тюрина

турция

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россияне используют аэропорт Стамбула для путешествий в другие страны, авиасообщение с которым из России еще не возобновлено; в случае возвращения на родину таких туристов с COVID-19 через Турцию ответственность ложится на эту страну как на пункт последнего вылета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщила, что 90% граждан, которые вернулись с COVID-19 из других стран, прибыли из Турции, и предложила подумать над "определенными мерами".Тюрина уточнила, что, по данным РСТ, с момента возобновления авиасообщения коронавирусом в Турции заразились 0,66% отдохнувших там российских туристов. При том, что эта страна - пока фактически единственное массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение, подчеркнула представитель РСТ."В другие страны, с которыми возобновлено авиасообщение, число рейсов ограничено, и поток в сравнении с турецким мизерный", - сказала собеседник агентства."Кроме того, через аэропорт в Стамбуле россияне летают во многие другие страны, так как там удобные стыковки. Дело в том, что в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию, поэтому таковой опять становится Турция. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная (Роспотребнадзором - ред.) статистика", – пояснила представитель РСТ.При этом Тюрина обратила внимание на то, что общей статистики выезда россиян за третий квартал пока нет, но скорее всего на Турцию в июле-сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/turtsiya-1582679441.html

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543335.html

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст), ирина тюрина, турция