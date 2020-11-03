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Туризм
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582792530.html
Туроператоры оценили ситуацию с завозом COVID-19 из Турции
Туроператоры оценили ситуацию с завозом COVID-19 из Турции
Россияне используют аэропорт Стамбула для путешествий в другие страны, авиасообщение с которым из России еще не возобновлено; в случае возвращения на родину... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:28
2020-11-03T11:28
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российский союз туриндустрии (рст)
ирина тюрина
турция
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россияне используют аэропорт Стамбула для путешествий в другие страны, авиасообщение с которым из России еще не возобновлено; в случае возвращения на родину таких туристов с COVID-19 через Турцию ответственность ложится на эту страну как на пункт последнего вылета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщила, что 90% граждан, которые вернулись с COVID-19 из других стран, прибыли из Турции, и предложила подумать над "определенными мерами".Тюрина уточнила, что, по данным РСТ, с момента возобновления авиасообщения коронавирусом в Турции заразились 0,66% отдохнувших там российских туристов. При том, что эта страна - пока фактически единственное массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение, подчеркнула представитель РСТ."В другие страны, с которыми возобновлено авиасообщение, число рейсов ограничено, и поток в сравнении с турецким мизерный", - сказала собеседник агентства."Кроме того, через аэропорт в Стамбуле россияне летают во многие другие страны, так как там удобные стыковки. Дело в том, что в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию, поэтому таковой опять становится Турция. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная (Роспотребнадзором - ред.) статистика", – пояснила представитель РСТ.При этом Тюрина обратила внимание на то, что общей статистики выезда россиян за третий квартал пока нет, но скорее всего на Турцию в июле-сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/turtsiya-1582679441.html
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543335.html
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст), ирина тюрина, турция

Туроператоры оценили ситуацию с завозом COVID-19 из Турции

11:28 03.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россияне используют аэропорт Стамбула для путешествий в другие страны, авиасообщение с которым из России еще не возобновлено; в случае возвращения на родину таких туристов с COVID-19 через Турцию ответственность ложится на эту страну как на пункт последнего вылета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщила, что 90% граждан, которые вернулись с COVID-19 из других стран, прибыли из Турции, и предложила подумать над "определенными мерами".
Тюрина уточнила, что, по данным РСТ, с момента возобновления авиасообщения коронавирусом в Турции заразились 0,66% отдохнувших там российских туристов. При том, что эта страна - пока фактически единственное массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение, подчеркнула представитель РСТ.
"В другие страны, с которыми возобновлено авиасообщение, число рейсов ограничено, и поток в сравнении с турецким мизерный", - сказала собеседник агентства.
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"Кроме того, через аэропорт в Стамбуле россияне летают во многие другие страны, так как там удобные стыковки. Дело в том, что в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию, поэтому таковой опять становится Турция. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная (Роспотребнадзором - ред.) статистика", – пояснила представитель РСТ.
При этом Тюрина обратила внимание на то, что общей статистики выезда россиян за третий квартал пока нет, но скорее всего на Турцию в июле-сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российский союз туриндустрии (РСТ)Ирина ТюринаТурция
 
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