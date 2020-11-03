https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582762534.html
Число жертв землетрясения в Турции достигло ста человек
Число жертв землетрясения в Турции достигло ста человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 100, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:23
2020-11-03T08:23
2020-11-03T08:28
эгейское море
измир (провинция)
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 100, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 98 погибших и 994 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 100 человек", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582595907.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-11-03T08:23
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эгейское море, измир (провинция), землетрясение в эгейском море, турция, в мире