https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582762534.html

Число жертв землетрясения в Турции достигло ста человек

Число жертв землетрясения в Турции достигло ста человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 100, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:23

2020-11-03T08:23

2020-11-03T08:28

эгейское море

измир (провинция)

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582412061_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_07a352687ed19daf596490bd722e0fa3.jpg

АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 100, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 98 погибших и 994 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 100 человек", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582595907.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-11-03T08:23 true PT0M31S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эгейское море, измир (провинция), землетрясение в эгейском море, турция, в мире