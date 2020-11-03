https://ria.ru/20201103/tramp-ili-bayden-predvybornaya-gonka-v-ssha-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-1582842999.html

Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую

Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую

В последний предвыборный уикенд по улицам Америки прокатилась волна демонстраций в поддержку двух основных кандидатов в президенты США: Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Прошли митинги, авторалли и яхт-парад. В Нью-Йорке акция противников действующего президента переросла в столкновение с полицией, есть задержанные.

2020-11-03T15:01

2020-11-03T15:01

2020-11-03T15:01

видео

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Кто станет 46-м президентом Соединенных Штатов: действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп или бывший вице-президент США, кандидат от демократов, Джозеф Байден, – покажут выборы 3 ноября.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую В последний предвыборный уикенд по улицам Америки прокатилась волна демонстраций в поддержку двух основных кандидатов в президенты США: Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Прошли митинги, авторалли и яхт-парад. В Нью-Йорке акция противников действующего президента переросла в столкновение с полицией, есть задержанные. Кто станет 46-м президентом Соединенных Штатов: действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп или бывший вице-президент США, кандидат от демократов, Джозеф Байден, – покажут выборы 3 ноября. 2020-11-03T15:01 true PT3M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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