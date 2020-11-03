https://ria.ru/20201103/tramp-ili-bayden-predvybornaya-gonka-v-ssha-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-1582842999.html
Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую
Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую
В последний предвыборный уикенд по улицам Америки прокатилась волна демонстраций в поддержку двух основных кандидатов в президенты США: Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Прошли митинги, авторалли и яхт-парад.
В Нью-Йорке акция противников действующего президента переросла в столкновение с полицией, есть задержанные.
2020-11-03T15:01
2020-11-03T15:01
2020-11-03T15:01
видео
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Кто станет 46-м президентом Соединенных Штатов: действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп или бывший вице-президент США, кандидат от демократов, Джозеф Байден, – покажут выборы 3 ноября.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую
В последний предвыборный уикенд по улицам Америки прокатилась волна демонстраций в поддержку двух основных кандидатов в президенты США: Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Прошли митинги, авторалли и яхт-парад.
В Нью-Йорке акция противников действующего президента переросла в столкновение с полицией, есть задержанные.
Кто станет 46-м президентом Соединенных Штатов: действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп или бывший вице-президент США, кандидат от демократов, Джозеф Байден, – покажут выборы 3 ноября.
2020-11-03T15:01
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PT3M10S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую
В последний предвыборный уикенд по улицам Америки прокатилась волна демонстраций в поддержку двух основных кандидатов в президенты США: Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Прошли митинги, авторалли и яхт-парад.
В Нью-Йорке акция противников действующего президента переросла в столкновение с полицией, есть задержанные.
2020-11-03T15:01
true
PT3M10S
Трамп или Байден: предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую
В последний предвыборный уикенд по улицам Америки прокатилась волна демонстраций в поддержку двух основных кандидатов в президенты США: Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Прошли митинги, авторалли и яхт-парад.
В Нью-Йорке акция противников действующего президента переросла в столкновение с полицией, есть задержанные.