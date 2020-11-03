Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
Трамп показал Америке правду, которую она не сможет перенести
Трамп показал Америке правду, которую она не сможет перенести
Независимо от того, сохранит ли действующий президент США контроль над Белым домом на второй срок, сам Дональд Трамп и четыре года его правления уже изменили... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:53
2020-11-03T19:14
дональд трамп
президентские выборы в сша
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582886521_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_19f2af1ee6f5edb1a1e94332539d7fdb.jpg
Независимо от того, сохранит ли действующий президент США контроль над Белым домом на второй срок, сам Дональд Трамп и четыре года его правления уже изменили Америку в достаточной степени, чтобы она никогда не стала прежней. А значит, можно подвести определенные итоги, а также указать на некоторые последствия его руководства страной, с которыми уже ничего не сможет сделать будущий победитель предвыборной гонки, кем бы он ни оказался.Главной жертвой эпохи Трампа стала иллюзия американской демократии — и тут уже ничего починить невозможно. Не зря в западных соцсетях с опозданием на несколько лет как сверхновая звезда "взорвалось" интервью Владимира Путина, в котором он объяснял, как реально работает система власти в Соединенных Штатах."Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим — президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, — и все сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой", — сказал в 2017 году российский лидер. Тогда это многим на Западе показалось необоснованной "чекистской" конспирологией и дезинформацией. На примере Трампа и того жесточайшего сопротивления, которое ему было оказано изнутри абсолютно неконтролируемой со стороны избранных официальных лиц административной машины "глубинного государства", достаточному числу американцев стало очевидно, что Путин просто сухо (а также вежливо и мягко) описывал, как все работает на самом деле. Тот психоз, который мы наблюдаем в американском обществе сейчас, и жесточайшая политическая поляризация — это результат в том числе этого осознания. Избиратели Трампа (а это примерно половина голосующего населения США) — это те, кому очень тяжело жить в атмосфере тотальной лжи, в которую их погрузила собственная американская машина пропаганды, лгавшая им об устройстве их общества и государства, начиная прямо со школьных уроков гражданского воспитания.Президент-маргинал, который прорвался к власти в обход "глубинного государства", также стал катализатором (не причиной, а именно катализатором), ускорившим смерть иллюзий, связанных с наличием в США свободы слова. Выяснилось, что свободы слова — нет. Если в европейском Средневековье в качестве истины в последней инстанции выступал папа римский или структуры церкви, то в США данную роль играет редакция The New York Times, а также избранный клуб вашингтонских (содержащихся на деньги вполне конкретных "соросов" и "макартуров") мозговых центров, которые маскируются под "политически нейтральные НКО". В 2015 году было трудно себе представить, что социальные сети могут заниматься открытой цензурой не российских или китайских, а американских СМИ и даже самого президента США, к сообщениям которого компания Twitter прикрепляла (и, скорее всего, сделает это вновь в ночь выборов) яркий ярлык с уточнением, что президент фактически врет.Бан в Facebook и Twitter одной из старейших американских газет New York Post, которая посмела опубликовать компромат на Джо Байдена и его сына, — это тоже демонтаж иллюзии, что американские социальные сети являются независимой платформой для свободного высказывания мнений. Сейчас все штатовские IT-гиганты публично сняли с себя маски и продемонстрировали, что есть только одно правильное мнение, одна истина и одна разрешенная идеология — и это мнение, истина и идеология Демократической партии США. Американцы не привыкли жить в условиях, когда формула "демократия — это власть демократов" применяется со столь незамутненной прямолинейностью.Еще одним важным изменением, которое накрыло американское общество, стала тотальная атмосфера страха и доносительства. США, чьи граждане любят описывать свое государство с помощью слов из собственного гимна "страна свободных и родина смелых", стали родиной коллективного страха. Недостаточно яростное облечение Трампа, недостаточный восторг от продвижения культурной и политической диктатуры меньшинств или вообще приверженность консервативной политической позиции могут стать поводом для потери работы, для "социальной смерти" от руки твиттер-ополчения Демократической партии или причиной смерти в самом прямом смысле. Эпоха Трампа — это эпоха, в которую сторонников действующего президента могут избить и даже убить на улице американского города за ношение красной бейсболки со слоганом "Сделаем Америку великой снова". Тотальный страх проявляется еще и в том, что сторонники президента или те, кому просто не очень нравится, что вооруженные приверженцы "идеалов расовой и социальной справедливости" грабят магазины и убивают людей при полном одобрении мейнстримных СМИ, боятся высказывать эту позицию даже своим родственникам, не говоря уже о коллегах по работе или в соцсетях. Согласно опросу Pew Research Center, более 60% американцев считают, что у них есть политические взгляды, которые опасно высказывать в публичном пространстве, — и, соответственно, им страшно это делать. И это — вовсе не трусливое, а вполне логичное поведение с учетом того, что на сторонников президента или даже на умеренных консерваторов в соцсетях идет настоящая охота. Причем она сопровождается давлением на их клиентов и работодателей с целью лишить трампистов средств к существованию, а в идеале — заставить публично каяться и умолять через соцсети оставить их в покое, а также клятвенно обещать исправиться и больше ни на дюйм не отходить от требований диктатуры "демократической толпы".А еще четыре года Трампа показали, что развернуть тренд на деиндустриализацию США и на съеживание Pax Americana гораздо сложнее, чем думалось в 2016 году. Конфликт с Китаем получился ярким и острым, но вернуть производственные мощности в Америку так и не удалось. Противостояние с Европой запомнилось, особенно с учетом взаимных угроз по введению тарифов и обвинений в предательстве трансатлантического партнерства, но с принуждением ЕС платить больше за услуги НАТО и покупать больше американских товаров тоже не сложилось. А коронавирус, американским символом которого стало использование фур-рефрижераторов в качестве импровизированных моргов на нью-йоркских площадях, лишь подчеркнул инфраструктурную и институциональную уязвимость США.Независимо от того, кто выиграет выборы (и вероятные последующие судебные разборки и уличные бои), ему достанется страна, которая искренне ненавидит половину своих собственных граждан, страна напуганная, страна разочарованная и страна, которая впервые посмотрела на себя в зеркало реальности и сейчас мечтает лишь о том, чтобы это зеркало поскорее разбить.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582773133.html
https://ria.ru/20201029/protesty-1582186418.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/1582879898.html
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Иван Данилов
https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg
Иван Данилов
https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582886521_510:333:2797:2048_1400x0_80_0_0_17e25daac2ec868b6b99e0c4530fef7a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, президентские выборы в сша, сша, авторы

Трамп показал Америке правду, которую она не сможет перенести

18:53 03.11.2020 (обновлено: 19:14 03.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Независимо от того, сохранит ли действующий президент США контроль над Белым домом на второй срок, сам Дональд Трамп и четыре года его правления уже изменили Америку в достаточной степени, чтобы она никогда не стала прежней. А значит, можно подвести определенные итоги, а также указать на некоторые последствия его руководства страной, с которыми уже ничего не сможет сделать будущий победитель предвыборной гонки, кем бы он ни оказался.
Главной жертвой эпохи Трампа стала иллюзия американской демократии — и тут уже ничего починить невозможно. Не зря в западных соцсетях с опозданием на несколько лет как сверхновая звезда "взорвалось" интервью Владимира Путина, в котором он объяснял, как реально работает система власти в Соединенных Штатах.
Досрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 09:54Выборы президента США — 2020
Эксперты увидели отступление от принципов демократии на выборах в США
"Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим — президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, — и все сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой", — сказал в 2017 году российский лидер.
Тогда это многим на Западе показалось необоснованной "чекистской" конспирологией и дезинформацией. На примере Трампа и того жесточайшего сопротивления, которое ему было оказано изнутри абсолютно неконтролируемой со стороны избранных официальных лиц административной машины "глубинного государства", достаточному числу американцев стало очевидно, что Путин просто сухо (а также вежливо и мягко) описывал, как все работает на самом деле. Тот психоз, который мы наблюдаем в американском обществе сейчас, и жесточайшая политическая поляризация — это результат в том числе этого осознания. Избиратели Трампа (а это примерно половина голосующего населения США) — это те, кому очень тяжело жить в атмосфере тотальной лжи, в которую их погрузила собственная американская машина пропаганды, лгавшая им об устройстве их общества и государства, начиная прямо со школьных уроков гражданского воспитания.
Президент-маргинал, который прорвался к власти в обход "глубинного государства", также стал катализатором (не причиной, а именно катализатором), ускорившим смерть иллюзий, связанных с наличием в США свободы слова. Выяснилось, что свободы слова — нет. Если в европейском Средневековье в качестве истины в последней инстанции выступал папа римский или структуры церкви, то в США данную роль играет редакция The New York Times, а также избранный клуб вашингтонских (содержащихся на деньги вполне конкретных "соросов" и "макартуров") мозговых центров, которые маскируются под "политически нейтральные НКО".
Сотрудники полиции во время акции протеста в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 21:58
Россия призвала ОБСЕ проконтролировать ситуацию с правами человека в США
В 2015 году было трудно себе представить, что социальные сети могут заниматься открытой цензурой не российских или китайских, а американских СМИ и даже самого президента США, к сообщениям которого компания Twitter прикрепляла (и, скорее всего, сделает это вновь в ночь выборов) яркий ярлык с уточнением, что президент фактически врет.
Бан в Facebook и Twitter одной из старейших американских газет New York Post, которая посмела опубликовать компромат на Джо Байдена и его сына, — это тоже демонтаж иллюзии, что американские социальные сети являются независимой платформой для свободного высказывания мнений. Сейчас все штатовские IT-гиганты публично сняли с себя маски и продемонстрировали, что есть только одно правильное мнение, одна истина и одна разрешенная идеология — и это мнение, истина и идеология Демократической партии США. Американцы не привыкли жить в условиях, когда формула "демократия — это власть демократов" применяется со столь незамутненной прямолинейностью.
Еще одним важным изменением, которое накрыло американское общество, стала тотальная атмосфера страха и доносительства. США, чьи граждане любят описывать свое государство с помощью слов из собственного гимна "страна свободных и родина смелых", стали родиной коллективного страха. Недостаточно яростное облечение Трампа, недостаточный восторг от продвижения культурной и политической диктатуры меньшинств или вообще приверженность консервативной политической позиции могут стать поводом для потери работы, для "социальной смерти" от руки твиттер-ополчения Демократической партии или причиной смерти в самом прямом смысле. Эпоха Трампа — это эпоха, в которую сторонников действующего президента могут избить и даже убить на улице американского города за ношение красной бейсболки со слоганом "Сделаем Америку великой снова".
Это еще не конец. США в день выборов ждут, когда наступит ночь - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 17:55На грани
Это еще не конец. США в день выборов ждут, когда наступит ночьЭту кампанию, конечно, запомнят. Беспрецедентная сразу в нескольких номинациях. Конечно, не считая грязи, поскольку не с чем сравнивать. Все, чем пачкали друг другу прежде, детские забавы в песочнице.
Тотальный страх проявляется еще и в том, что сторонники президента или те, кому просто не очень нравится, что вооруженные приверженцы "идеалов расовой и социальной справедливости" грабят магазины и убивают людей при полном одобрении мейнстримных СМИ, боятся высказывать эту позицию даже своим родственникам, не говоря уже о коллегах по работе или в соцсетях. Согласно опросу Pew Research Center, более 60% американцев считают, что у них есть политические взгляды, которые опасно высказывать в публичном пространстве, — и, соответственно, им страшно это делать.
И это — вовсе не трусливое, а вполне логичное поведение с учетом того, что на сторонников президента или даже на умеренных консерваторов в соцсетях идет настоящая охота. Причем она сопровождается давлением на их клиентов и работодателей с целью лишить трампистов средств к существованию, а в идеале — заставить публично каяться и умолять через соцсети оставить их в покое, а также клятвенно обещать исправиться и больше ни на дюйм не отходить от требований диктатуры "демократической толпы".
Люди с флагами США у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:00
Демократы спешат, потому что боятся: Америка поворачивает вправо
А еще четыре года Трампа показали, что развернуть тренд на деиндустриализацию США и на съеживание Pax Americana гораздо сложнее, чем думалось в 2016 году. Конфликт с Китаем получился ярким и острым, но вернуть производственные мощности в Америку так и не удалось. Противостояние с Европой запомнилось, особенно с учетом взаимных угроз по введению тарифов и обвинений в предательстве трансатлантического партнерства, но с принуждением ЕС платить больше за услуги НАТО и покупать больше американских товаров тоже не сложилось. А коронавирус, американским символом которого стало использование фур-рефрижераторов в качестве импровизированных моргов на нью-йоркских площадях, лишь подчеркнул инфраструктурную и институциональную уязвимость США.
Независимо от того, кто выиграет выборы (и вероятные последующие судебные разборки и уличные бои), ему достанется страна, которая искренне ненавидит половину своих собственных граждан, страна напуганная, страна разочарованная и страна, которая впервые посмотрела на себя в зеркало реальности и сейчас мечтает лишь о том, чтобы это зеркало поскорее разбить.
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся
 
Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАСШААвторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния