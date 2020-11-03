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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201103/tikhanovskaya-1582871606.html
Лавров прокомментировал объявление Тихановской в розыск в России
Лавров прокомментировал объявление Тихановской в розыск в России
Объявление экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России является чисто правовым вопросом, Москва выполняет свои... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:13
2020-11-03T17:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
следственный комитет россии (ск рф)
снг
генеральная прокуратура рф
белоруссия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Объявление экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России является чисто правовым вопросом, Москва выполняет свои обязательства в рамках Договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В начале октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. СК Белоруссии сообщил, в свою очередь, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.По его словам, согласно статье 7 этого договора "формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный информационно-аналитический центр МВД России в рамках Межгосударственного информационного банка". "Светлана Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны", - указал глава МИД РФ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581246779.html
https://ria.ru/20201030/oppozitsiya-1582386804.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, следственный комитет россии (ск рф), снг, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

Лавров прокомментировал объявление Тихановской в розыск в России

17:13 03.11.2020
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Объявление экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России является чисто правовым вопросом, Москва выполняет свои обязательства в рамках Договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В начале октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. СК Белоруссии сообщил, в свою очередь, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.

"Объявление же в розыск Светланы Тихановской – это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, согласно статье 7 этого договора "формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный информационно-аналитический центр МВД России в рамках Межгосударственного информационного банка". "Светлана Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны", - указал глава МИД РФ.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровСледственный комитет России (СК РФ)СНГГенеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
 
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