https://ria.ru/20201103/terakt-1582743467.html

Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги

Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги

Любая вспышка напряжённости в Европе вызывает нападение на церкви и синагоги, считает бывший глава израильской спецслужбы "Натив", эксперт в области вооружений... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:51

2020-11-03T00:51

2020-11-03T00:51

теракт в вене

европа

австрия

вена

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Любая вспышка напряжённости в Европе вызывает нападение на церкви и синагоги, считает бывший глава израильской спецслужбы "Натив", эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом."Она (волна терактов - ред.) в Европе ещё не прекратилась, любая вспышка напряжённости зажигает вражду и нападение на церкви, синагоги, на что угодно", - сказал РИА Новости Кедми. Он отметил, что, если нападение в Вене совершили мусульмане, то "это то же самое", что было во Франции.Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582742842.html

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австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, европа, австрия, вена, в мире