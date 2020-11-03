https://ria.ru/20201103/sotrudnichestvo-1582835437.html

Россия и Австрия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Россия и Австрия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Москва и Вена усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом после теракта в австрийской столице. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:21

2020-11-03T14:21

2020-11-03T17:01

теракт в вене

россия

дмитрий любинский

себастьян курц

москва

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Москва и Вена усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом после теракта в австрийской столице.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлеру Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.

https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html

россия

москва

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, россия, дмитрий любинский, себастьян курц, москва, австрия, вена, в мире