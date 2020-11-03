https://ria.ru/20201103/soboleznovaniya-1582858855.html

Чавушоглу выразил соболезнования из-за гибели россиянина в Турции

Чавушоглу выразил соболезнования из-за гибели россиянина в Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста при крушении катера в Аланье. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:19

2020-11-03T16:19

2020-11-03T16:19

мевлют чавушоглу

турция

в мире

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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста при крушении катера в Аланье.Как ранее сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Анталье, один россиянин погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Остальные туристы были доставлены на берег для оказания медицинской помощи."Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланье, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших", - написал Чавушоглу в Twitter.Твит с соболезнованиями написан на русском языке. Обычно такие соболезнования выражаются турецкими властями только в случае большого числа жертв.

https://ria.ru/20201003/otel-1578141355.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, турция, в мире