Чавушоглу выразил соболезнования из-за гибели россиянина в Турции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста при крушении катера в Аланье.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Анталье, один россиянин погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Остальные туристы были доставлены на берег для оказания медицинской помощи.
"Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланье, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших", - написал Чавушоглу в Twitter.
Твит с соболезнованиями написан на русском языке. Обычно такие соболезнования выражаются турецкими властями только в случае большого числа жертв.
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