Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/soboleznovaniya-1582858855.html
Чавушоглу выразил соболезнования из-за гибели россиянина в Турции
Чавушоглу выразил соболезнования из-за гибели россиянина в Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста при крушении катера в Аланье. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:19
2020-11-03T16:19
мевлют чавушоглу
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:183:3100:1927_1400x0_80_0_0_74f02db69cfac26ad46fcef5e59a3b90.jpg
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста при крушении катера в Аланье.Как ранее сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Анталье, один россиянин погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Остальные туристы были доставлены на берег для оказания медицинской помощи."Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланье, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших", - написал Чавушоглу в Twitter.Твит с соболезнованиями написан на русском языке. Обычно такие соболезнования выражаются турецкими властями только в случае большого числа жертв.
https://ria.ru/20201003/otel-1578141355.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cca756556e4587380dc16adac2ff063a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мевлют чавушоглу, турция, в мире

Чавушоглу выразил соболезнования из-за гибели россиянина в Турции

16:19 03.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста при крушении катера в Аланье.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Анталье, один россиянин погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Остальные туристы были доставлены на берег для оказания медицинской помощи.
"Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланье, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших", - написал Чавушоглу в Twitter.
Твит с соболезнованиями написан на русском языке. Обычно такие соболезнования выражаются турецкими властями только в случае большого числа жертв.
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 09:43
Семья погибшего в Турции россиянина намерена доказать вину отеля
 
Мевлют ЧавушоглуТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния