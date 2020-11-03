https://ria.ru/20201103/shafranyuk-1582818193.html
Умер создатель мультфильмов про Незнайку
Умер создатель мультфильмов про Незнайку
Создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк умер в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:07
2020-11-03T13:07
2020-11-03T14:55
культура
владимир шафранюк
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк умер в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Мужчина скончался в своем доме в Москве. Причина смерти не указывается.Владимир Шафранюк окончил Московский инженерно-физический институт, работал на киностудии "Союзмультфильм", а также "Мульттелефильм". Наиболее известен работой над серией мультфильмов о Незнайке — "Незнайка-музыкант", "Незнайка встречается с друзьями", "Незнайка за рулем" и "Незнайка-художник", а также над мультфильмами "Волшебник Изумрудного города", "Добрыня Никитич", "Дядюшка Ау в городе".
https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир шафранюк, россия