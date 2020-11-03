https://ria.ru/20201103/samoizolyatsiya-1587758934.html
Режим обязательной самоизоляции для пожилых вводится в Самарской области
Режим обязательной самоизоляции для пожилых вводится в Самарской области
Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, вводится в Самарской области, соответствующее решение во вторник РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:28
2020-11-03T21:28
2020-12-04T21:28
здоровье - общество
самарская область
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, вводится в Самарской области, соответствующее решение во вторник принял оперштаб региона по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба облправительства."В Самарской области вводится режим обязательной самоизоляции для граждан 65+ и лиц, имеющих хронические заболевания. Такое решение принял оперативный штаб", - говорится в сообщении.В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан, масочный режим продолжает действовать. Также для снижения заболеваемости коронавирусом и другими респираторными заболеваниями школьникам в регионе продлили каникулы на неделю, до 8 ноября. На это время несовершеннолетним запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Кроме того, рестораны, кафе и бары в Самарской области могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому 65 лет и больше.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 16 514 случаев заражения коронавирусом, 14 062 человека выздоровели, 285 скончались.
https://ria.ru/20201009/samara-1579118778.html
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здоровье - общество, самарская область
САМАРА, 3 ноя – РИА Новости.
Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, вводится в Самарской области
, соответствующее решение во вторник принял оперштаб региона по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба облправительства.
"В Самарской области вводится режим обязательной самоизоляции для граждан 65+ и лиц, имеющих хронические заболевания. Такое решение принял оперативный штаб", - говорится в сообщении.
В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан, масочный режим продолжает действовать. Также для снижения заболеваемости коронавирусом и другими респираторными заболеваниями школьникам в регионе продлили каникулы на неделю, до 8 ноября. На это время несовершеннолетним запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Кроме того, рестораны, кафе и бары в Самарской области могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому 65 лет и больше.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 16 514 случаев заражения коронавирусом, 14 062 человека выздоровели, 285 скончались.