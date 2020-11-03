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Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали

Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали

Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:19

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2020-11-03T11:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверь

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что в Твери горят два ангара, два этажа административного здания, а также части производственного помещения.Он уточнил, что к тушению пожара привлекались 110 человек и 31 единица техники.

тверь

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в промзоне в Твери Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУМЧС по Тверской области. Отмечается, что пожар произошел на Подъездном проезде. Площадь пожара составила уже 5 тысяч квадратных метров. 2020-11-03T11:19 true PT0M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия