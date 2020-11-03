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Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали
Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали
Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:19
2020-11-03T11:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что в Твери горят два ангара, два этажа административного здания, а также части производственного помещения.Он уточнил, что к тушению пожара привлекались 110 человек и 31 единица техники.
тверь
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места пожара в промзоне в Твери
Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУМЧС по Тверской области. Отмечается, что пожар произошел на Подъездном проезде. Площадь пожара составила уже 5 тысяч квадратных метров.
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия
Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали

11:19 03.11.2020
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют пожара в промзоне в Твери. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС ликвидируют пожара в промзоне в Твери. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Твери горят два ангара, два этажа административного здания, а также части производственного помещения.

"В 10.59 открытое горение ликвидировано на площади 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что к тушению пожара привлекались 110 человек и 31 единица техники.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТверьПроисшествия
 
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