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Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали
Пожар в промышленной зоне в Твери ликвидировали
Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:19
2020-11-03T11:19
2020-11-03T11:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Открытое горение в ангарах и административном здании в промышленной зоне Твери удалось ликвидировать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что в Твери горят два ангара, два этажа административного здания, а также части производственного помещения.Он уточнил, что к тушению пожара привлекались 110 человек и 31 единица техники.
тверь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара в промзоне в Твери
Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУМЧС по Тверской области. Отмечается, что пожар произошел на Подъездном проезде. Площадь пожара составила уже 5 тысяч квадратных метров.
2020-11-03T11:19
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия