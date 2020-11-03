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Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в строящемся здании
Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в строящемся здании
Два человека погибли при пожаре общей площадью 400 квадратных метров, который произошел в строящемся здании во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:16
2020-11-03T04:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре общей площадью 400 квадратных метров, который произошел в строящемся здании во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Сообщение о возгорании в строящемся двухэтажном доме на улице 1-ая Восточная, 18, поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 06.50 (23.50 мск понедельника). По информации спасателей, строение было полностью охвачено пламенем, когда на место прибыли первые расчеты.Отмечается, что при тушении было задействовано 35 человек и 8 единиц техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/pozhar-1582687109.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в строящемся здании

04:16 03.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре общей площадью 400 квадратных метров, который произошел в строящемся здании во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании в строящемся двухэтажном доме на улице 1-ая Восточная, 18, поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 06.50 (23.50 мск понедельника). По информации спасателей, строение было полностью охвачено пламенем, когда на место прибыли первые расчеты.
"В 06.25 (23.25 мск) пожар был локализован, а в 6.31 (23.31 мск) ликвидировано открытое горение... в 10.15 (03.15 мск) была объявлена полная ликвидация пожара. Общая площадь горения составила 400 квадратных метров... На месте были обнаружены тела 2 погибших человек, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при тушении было задействовано 35 человек и 8 единиц техники.
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