https://ria.ru/20201103/pozhar-1582754897.html

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в строящемся здании

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в строящемся здании

Два человека погибли при пожаре общей площадью 400 квадратных метров, который произошел в строящемся здании во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T04:16

2020-11-03T04:16

2020-11-03T04:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре общей площадью 400 квадратных метров, который произошел в строящемся здании во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Сообщение о возгорании в строящемся двухэтажном доме на улице 1-ая Восточная, 18, поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 06.50 (23.50 мск понедельника). По информации спасателей, строение было полностью охвачено пламенем, когда на место прибыли первые расчеты.Отмечается, что при тушении было задействовано 35 человек и 8 единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/pozhar-1582687109.html

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия